Ci risiamo: Netflix lo ha fatto un’altra volta ed ha deciso di rinnovare una serie tv prima che la nuova stagione sia uscita ufficialmente nel suo catalogo. Una tattica che sta utilizzando sempre più spesso proprio perché la piattaforma di streaming è sicura di puntare su determinati titoli che considera vincenti, ma soprattutto perché vuole dare il massimo per i suoi telespettatori cercando, al tempo stesso, di attirare un nuovo pubblico.

Per questo motivo ha deciso di rinnovare anche Elite per la sesta stagione. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo 4 stagioni con la quinta già pronta (le riprese sono terminate questa estate a Madrid) ad arrivare sul piccolo schermo il prossimo anno. Il pubblico non vede l’ora di sapere quali novità porterà il quinto capitolo e soprattutto cosa combineranno i giovani studenti della rinomata scuola Las Encinas.

Diego Martín, Manu Ríos, Carla Díaz e Martina Cariddi in Élite 4

Ad annunciare l’arrivo di Elite 6 è stato proprio Netflix e con il loro annuncio scopriamo che le novità non sono finite. Proprio perché manca ancora un po’ di tempo all’uscita del quinto capitolo, la piattaforma di streaming ha deciso di fare un regalo ai suoi telespettatori: tre nuove short stories “holidays edition” basate sulle vicende dei protagonisti di Elite e che sono attesa sul piccolo schermo il 15, il 20 ed il 23 dicembre. Visto che saremo nel pieno periodo natalizio, viene facile pensare che vedremo i protagonisti durante le loro vacanze di Natale e lontani dal contesto scolastico. Per quanto riguarda la sesta stagione, invece, ancora non ci è dato sapere quando farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming. Un passo alla volta, non ci resta altro che attendere l’uscita di Elite 5 e poi aspettare con ansia il nuovo capitolo sperando che non sia, però, il capitolo finale.

E tu sei un fan di Elite? Sei felice che sia già stata rinnovata per la sesta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!