Elite è, senza dubbio, una delle serie tv più amate dal pubblico. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo cinque stagioni con la sesta pronta ad arrivare sul piccolo schermo a breve, ma con Carlos Montero, lo showrunner, pronto ad andare avanti ancora per un bel po’ ed arrivare a minimo dieci stagioni con il benestare dei telespettatori che sono appassionati dalle storia degli studenti della rinomata scuola de Las Encinas.

Nel frattempo, è stata resa nota la prima sinossi ufficiale di Elite 6, stagione attesa con ansia dal pubblico che non vede l’ora di sapere cosa aspettarsi dal nuovo capitolo. La quinta stagione, infatti, si era conclusa con il destino di Samuel rimasto in sospeso ed ora finalmente scopriremo come andrà a finire. Se non hai ancora avuto modo di vedere Elite 5 non andare avanti nella lettura di questo articolo poiché contiene importanti spoiler e colpi di scena che magari non ti aspetti. Nella quinta stagione di Elite, infatti, abbiamo lasciato i ragazzi de Las Encinas con un clamoroso colpo di scena: l’arresto di Benjamin dopo la pesante aggressione nei confronti di Samuel rimasto inerme a bordo piscina con una grave ferita alla testa. La domanda che, da quel momento, tutti si stanno facendo è sapere se Samuel è ancora vivo o se, purtroppo, ha esalato il suo ultimo respiro in quel momento. Purtroppo, la sinossi ufficiale di Elite 6 non lascia dubbi: Samuel non ce l’ha fatta ed è morto in seguito allo scontro con Benjamin. Nella trama, infatti, si legge in modo chiaro:

I protagonisti di Elite

“Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando coprire i disastri del passato. Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o omofobia sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi del prestigioso istituto in questa stagione. Se chi gestisce il sistema non interviene attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo“.

Ma quando arriverà di nuovo la serie tv sulla piattaforma di streaming? È necessario aspettare ancora un po’, poco meno di due mesi, per l’arrivo del sesto capitolo che è atteso per venerdì 18 novembre su Netflix per tenerci compagnia con i suoi intrighi, i suoi scandali, le sue amicizie ed i suoi amori proprio come vediamo dal trailer rilasciato da Netflix. Otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno e con Itzan Escamilla che non sarà più nel cast: certo, rumors di un suo addio ci sono da mesi, ma non si aspettava la conferma prima dell’uscita del nuovo capitolo. Spazio, invece, ad Isadora (interpretata dall’attrice Valentina Zenere) una giovane ereditiera di un enorme impero di locali notturni e ad Ivan (l’attore André Lamoglia) che è il figlio di una delle più grandi star del calcio internazionale, il loro arrivo ovviamente non passerà inosservato.

E tu sei un fan di Elite? Cosa ti aspetti dalla sesta stagione della serie tv spagnola? Ti aspettiamo nei commenti!