Elite è una delle serie tv più amate ed apprezzate dal pubblico. Nonostante il suo debutto risalga al 2018 continua ad attirare l’attenzione dei telespettatori tanto che ha all’attivo cinque stagioni con la sesta attesa su Netflix a giorni (precisamente per venerdì 18 novembre e non mancheranno i colpi di scena) ed altre stagioni pronte per essere realizzate visto che Carlos Montero, lo showrunner, non ha mai nascosto la sua volontà di arrivare a minimo dieci stagioni con le avventure degli studenti de Las Encinas, rinomata scuola spagnola.

E mentre il pubblico aspetta con trepidazione l’uscita della sesta stagione, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul settimo capitolo le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane. La settima stagione, infatti, vedrà dei nuovi arrivi nel cast della serie tv spagnola, come succede sempre, ma anche dei graditi ritorni. Il primo tra tutti quello di Omar Ayuso che non prenderà parte alla sesta stagione, ma che in Elite 7 è pronto per tornare nei panni di Omar Shanaa per la gioia dei suoi fan. Ma ci sarà anche il ritorno di Nadia Al Saidi che, durante la sesta stagione di Elite, ha vestito i panni di Sonia. Senza dubbio delle notizie bellissime che hanno entusiasmato i telespettatori, ma ora passiamo alle new entry che prenderanno parte al cast e che sono state annunciate tramite una clip ufficiale.

Alcuni dei personaggi di Elite

Troviamo Maribel Verdù, attrice di Madrid classe 1970, già vista in Anche tua madre, Il labirinto del fauno fino a Raymond & Ray e vincitrice di due Premi Goya (prestigiosi riconoscimenti cinematografici in Spagna). Spazio anche ad Alejandro Albarracin, attore di Jerez classe 1982, che abbiamo potuto vedere ne L’Innocente e poi sarà la volta di Mirela Balic, Ivan Mendes, Fernando Lindez (volto già noto poiché ha fatto parte del cast di Skam España) e Gleb Abrosimov. Al momento non ci è dato sapere quali ruoli ricopriranno questi attori, ma sicuramente si tratta di poche settimane per avere poi ulteriori notizie. Non appena inizieranno le riprese tutto sarà definito e reso noto. Ovviamente, vista l’età, pare palese che Maribel Verdù ed Alejandro Albarracin vestiranno i panni di personaggi maturi, mentre le rimanenti new entry probabilmente vestiranno i panni dei nuovi studenti de Las Encinas.

E tu sei un fan di Elite? Cosa ne pensi di queste new entry nel cast per la settima stagione della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!