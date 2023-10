Elite è una delle serie tv più amate ed apprezzate dal pubblico. Nonostante il suo debutto risalga al 2018 continua ad attirare l’attenzione dei telespettatori tanto che ha all’attivo sei stagioni con la settimana attesa su Netflix a brevissimo (precisamente per domani, venerdì 20 ottobre). Lo showrunner Carlos Montero non ha mai nascosto la sua volontà di arrivare a minimo dieci stagioni con le avventure degli studenti de Las Encinas, rinomata scuola spagnola, ma sarà davvero così?

Arrivati a questo punto, infatti, sorge spontanea la domanda e chiedersi se gli episodi della settimana stagione saranno quelli conclusivi oppure se davvero ci saranno altre tre stagioni? Come sappiamo, tutto può cambiare nel corso del tempo ed infatti è proprio così. Netflix ha annunciato che la settimana stagione di Elite non sarà l’ultima e che ce ne sarà anche un’ottava, ma proprio questa coinciderà con il capitolo conclusivo della tanto amata serie tv. Arrivare ad otto stagioni è già stato un grandissimo traguardo che davvero pochi titoli sono riusciti a raggiungere. Ovviamente il pubblico di Elite ha voluto dire la sua nel mondo dei social e c’è chi sperava davvero nelle dieci stagioni, ma anche chi è felice della decisione presa perché consapevole che più si va avanti con una serie tv più si rischia di diventare ripetitivi e di far annoiare il pubblico. Dopo quasi dieci anni, infatti, è arrivato il momento di mettere un punto a tutto questo.

Il cast di Elite

Ma intanto, cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi che, da domani, arriveranno sul piccolo schermo? Senza dubbio il ritorno di Omar che inizierà una nuova vita all’università, lontano da Las Encinas, ma nonostante questo non riuscirà ad andare oltre ed a voltare pagina perché il senso di colpa per la morte di Samuel è sempre presente e gli rende difficile vivere. Per questo motivo decide di andare in analisi e, grazie ad uno stage, torna nella scuola dove tutto ha avuto inizio per poter affrontare, faccia a faccia, i propri demoni. Ma non è solo Omar a lottare contro i suoi incubi, anche gli altri studenti lo fanno, ma silenziosamente. La settimana stagione di Elite toccherà un tema importante come la salute mentale che spesso viene messa in secondo piano per paura o per ignoranza. E dopo di questo siamo pronti per avviarci verso il capitolo conclusivo che, verosimilmente, arriverà sulla piattaforma di Netflix il prossimo anno. Durante la conferenza stampa, Carlos Montero (il creatore di Elite) ha rivelato che:

“Ci sarà un’altra stagione, l’ottava, che stiamo finendo di girare e che sarà l’ultima, la concluderemo alla grande. Ho sempre scherzato dicendo che mi sarebbe piaciuto fare dieci o venti stagioni, ma in realtà, Jaime Vaca (co-sceneggiatore), Netflix e io abbiamo pensato che fosse ora di porre fine a tutto ciò”.

Sono stati comunque sei anni incredibili e Montero ci ha tenuto a ringraziare tutto il suo staff dai registi a coloro che hanno lavoro dietro le quinte fino agli attori che, proprio grazie ad Elite, sono diventati star internazionali:

“Élite ha cambiato la vita a tutti, ci sono attori che hanno iniziato con noi ed è stato il loro trampolino di lancio per diventare delle star mondiali, ora sta succedendo a questo cast ed è un orgoglio aver contribuito a tutto questo e sapere che ci hanno visti ovunque nel mondo e che gli sia piaciuto”.

Per il momento sappiamo solo che nell’ottava stagione di Elite ci saranno delle new entry come Ane Rot e Nuno Gallego mentre tornerà Mina El Hammani nel ruolo di Nadia. Questi ultimi episodi, poi, vedranno alla regia nomi come Jota Linares, Daniel Barone, Elena Trapé e Ginesta Guindal.

E tu sei un fan di Elite? Cosa ne pensi della decisione di concludere il tutto con l’ottava stagione? Ti aspettiamo nei commenti!