Senza ombra di dubbio, si tratta di una delle serie tv più amate dal pubblico. Stiamo parlando di Elite. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo 4 stagioni di cui l’ultima uscita pochi giorni fa tra critiche ed applausi. Nel frattempo, però, la sesta stagione è già stata confermata da Netflix che ha deciso di puntare sulla serie tv. Sono diverse le novità e le new entry che hanno sconvolto Las Encinas.

Il creatore di Elite è Carlos Montero ed è legato a Netflix da un importante contratto. Dopo il successo mondiale di Elite, Montero ha creato Meet Cute, una nuova serie che andrà in onda prossimamente sulla piattaforma di streaming. Ospite del 25esimo Festival di Malaga, ha raccontato di questo suo nuovo progetto ed ha voluto ringraziare pubblicamente il collega Jaime Vaca che lo ha aiutato con Elite 5 dandogli così la possibilità di dedicarsi ad altri format per Netflix. Montero, infatti, ha lasciato al collega l’onere della scrittura di Elite mentre lui era al lavoro su altre serie. Tornando a Meet Cute, invece, sappiamo che è prodotta da El Desorden (sua compagnia) e da Zeta Audiovisual, mentre i registi saranno Mateo Gil e Carlota Pereda.

L’attrice Georgina Amoros

Per quanto riguarda il cast, invece, sarà internazionale e Meet Cute racconterà la storia di un giovane studente di giurisprudenza che ama il cinema ed improvvisamente diventa famoso. Nel cast troveremo nomi come Wily Toledo, Carlos Gonzalez e Franco Masini, ma soprattutto un nome spicca su tutti gli altri ed è quello di Georgina Amoros, attrice di Barcellona classe 1998, nota per aver vestito i panni di Cayetana in Elite. Le riprese di Meet Cute sono iniziate alla fine del 2021 quindi dovrebbe arriva sul piccolo schermo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

E tu hai seguito Elite? Guarderai la nuova serie di Montero, Meet Cute? Ti aspettiamo nei commenti!