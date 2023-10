Elite è una delle serie tv più amate ed apprezzate dal pubblico. Nonostante il suo debutto risalga al 2018 continua ad attirare l’attenzione dei telespettatori tanto che ha all’attivo sette stagioni con la settimana arrivata su Netflix proprio pochi giorni fa, precisamente venerdì 20 ottobre (qui puoi trovare la nostra recensione). Lo showrunner Carlos Montero non ha mai nascosto la sua volontà di arrivare a minimo dieci stagioni con le avventure degli studenti de Las Encinas, rinomata scuola spagnola, ma sarà davvero così?

Purtroppo no perché, proprio pochi giorni fa, abbiamo saputo che la settima stagione non coinciderà con la stagione conclusiva di Elite in quanto si è già al lavoro per l’ottavo capitolo che, invece, sarà il capitolo finale. Tuttavia, sappiamo bene che, spesso, quando un titolo ha avuto un grande successo si decide di non lasciarlo da parte e di continuare a “spremerlo” fino a quando può regalare delle novità. Ed infatti pare che anche Elite, dopo l’ottava stagione, sia pronto per avere una nuova vita. A darne la notizia è stato niente meno che Carlos Montero, lo showrunner della serie tv. Pare che siano in corso delle trattative con Netflix per poter far tornare sul piccolo schermo Elite in un modo diverso, senza farlo dimenticare ai suoi fan.

Ci sono diverse opzioni al momento, una di queste è realizzare degli spin off, sulla falsa riga de La Casa di Carta, altre grande successo mondiale Made in Spagna. D’altronde Elite non è nuova a questo genere perché, in passato, ci sono stati dei cortometraggi con protagonisti diversi personaggi ed era stato un grande successo con un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. Per questo motivo, si spera che possa esserci una nuova occasione per Elite con Carlos Montero che rivela:

“Abbiamo discusso molte possibilità, la porta è aperta, ma sapete come funziona con Netflix, non possiamo dire nulla”.

Sicuramente c’è molto di cui parlare perché le sette stagioni di Elite hanno portato sul piccolo schermo numerosi personaggi e storie in grado di attirare l’attenzione, ma bisogna prendere le giuste decisioni per fare in modo che lo spin off sia un successo e non un flop. Per questo motivo, Netflix e lo showrunner hanno deciso di prendersi un po’ di tempo. Per il momento aspettiamo con ansia l’uscita dell’ottava stagione che, verosimilmente, arriverà il prossimo anno e poi sarà la volta di nuovi progetti. Inutile dirlo, i fan di Elite non vedono l’ora di scoprire cosa succederà e che decisione si prenderà.

E tu sei un fan di Elite? Su cosa ti piacerebbe si concentrasse un possibile spin off? Ti aspettiamo nei commenti!