Ellen Pompeo, famosa attrice statunitense classe 1969, è nota a tutti principalmente per essere stata il volto storico di Meredith Grey, in Grey’s Anatomy. Ora ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale e debuttare come produttrice al fianco di Calamity Jean, la sua società. Il debutto avverrà con Deeds, commedia nera di HBO Max.

Nel frattempo, è stata scelta già l’attrice principale della serie che sarà Kristin Davis, un nome famoso dopo che ha vestito i panni di Charlotte in Sex and The City e che li vestirà pure nel revival And Just Like That. La Davis sarà un’agente immobiliare che si trova in condizioni disperate e che deve collaborare con una coppia giovane, ma tossicodipendente e sociopatica. In questo modo viene a scoprire che nel mondo immobiliare di Los Angeles le parole chiavi ormai sono comportamento spietato ed immoralità.

L’attrice Ellen Pompeo debutta come produttrice

La storia è stata scritta da Michael Davidoff, ma sarà necessario aspettare ancora un po’ prima dell’inizio delle riprese che avverranno, probabilmente, il prossimo anno. Per il momento, è ancora in fase di sviluppo, ma sta già attirando l’attenzione del pubblico che non vede l’ora di rivedere Kristin Davis sul piccolo schermo ed assistere ad Ellen Pompeo nei panni di produttrice.

Vi piace Ellen Pompeo come attrice? E Kristin Davis invece? Vi aspettiamo nei commenti!