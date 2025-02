La storica protagonista di Grey’s Anatomy ha parlato apertamente delle pressioni di Hollywood e delle critiche ricevute sul suo aspetto fisico.

Ellen Pompeo e la dura realtà di Hollywood

Ellen Pompeo non è solo il volto di Grey’s Anatomy, ma anche una delle attrici più longeve e amate della televisione. Tuttavia, dietro il successo si nasconde una storia di pressioni mediatiche e giudizi impietosi, soprattutto sul suo aspetto fisico.

Durante una recente intervista con People, l’attrice ha ricordato come, agli inizi della sua carriera, la sua magrezza fosse oggetto di discussione e critiche. “Ero così magra e tutti pensavano avessi un disturbo alimentare”, ha rivelato. “Era un continuo commentare il mio peso, ed era davvero frustrante”.

La pressione dei media e i commenti sul corpo delle star

Pompeo ha sottolineato come, rispetto a vent’anni fa, oggi ci sia una maggiore consapevolezza nel non commentare i corpi delle persone, ma le critiche continuano a esistere. L’attrice ha raccontato di aver vissuto momenti difficili sui red carpet, dove il suo aspetto veniva giudicato senza pietà.

“I tabloid scrivevano cose terribili su di me. Ricordo che ogni evento pubblico diventava un’ansia insopportabile”, ha confessato. La costante attenzione sul suo peso ha avuto un impatto sulla sua autostima, portandola a vivere con insicurezza i primi anni della sua carriera.

La resilienza di una star della TV

Dopo oltre due decenni nel mondo dello spettacolo, Ellen Pompeo ha imparato a farsi scivolare addosso le critiche e a non dare peso ai commenti negativi. “Sono diventata resiliente”, ha detto. “Ho sempre avuto un approccio da lavoratrice instancabile, senza preoccuparmi troppo di essere la più popolare o la più amata”.

Con un tono ironico, l’attrice ha paragonato il suo percorso a quello di un operaio della televisione: “Vado sul set, faccio il mio lavoro e torno a casa. Non sono mai stata la più cool, ma forse è stato un bene”.

Un nuovo capitolo con Good American Family

Dopo oltre vent’anni nei panni di Meredith Grey, Pompeo sta per intraprendere una nuova avventura con la serie Good American Family, in cui interpreterà la madre adottiva di Natalia Grace. Questo sarà il suo primo grande ruolo fuori da Grey’s Anatomy, e l’attrice si dice entusiasta di esplorare nuovi orizzonti.

Pompeo ha ammesso che dopo così tanti anni in un solo ruolo sentiva il bisogno di un cambiamento: “Non puoi fare il cruciverba del New York Times tutti i giorni per vent’anni!”, ha scherzato. “Era tempo di provare qualcosa di nuovo.”

Un’icona di forza e determinazione

Nonostante le difficoltà e le critiche, Ellen Pompeo continua a essere un’icona della televisione e un esempio di determinazione. Il suo messaggio è chiaro: nessuno dovrebbe essere giudicato per il proprio aspetto, specialmente nel mondo dello spettacolo, dove la pressione è già altissima.

