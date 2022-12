Elodie Di Patrizi, da tutti noi conosciuta semplicemente come Elodie, è una cantante di Roma classe 1990 che ha raggiunto il successo durante la quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove è arrivata seconda. Successo consolidato nel 2017 con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia.

In poco tempo, Elodie è diventata uno dei nomi più amati nel mondo della musica del nostro paese e non solo. Nell’ultimo periodo la cantante è al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Andrea Iannone, ma continua ad attirare attenzione soprattutto per il suo talento che l’ha portata ad essere voce di brani di successo come Tribale, Bagno a Mezzanotte, Niente Canzoni d’Amore, Margarita, Guaranà, Pensare Male, Nero Bali fino al tormentone di questa estate con Vertigine. È un periodo davvero d’oro quello che sta vivendo l’artista. Nella giornata di ieri, infatti, è stato reso noto che sarà tra i big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023, a tre anni di distanza dalla sua ultima volta, ovvero nel 2020 quando salì sul palco dell’Ariston con la canzone Andromeda. Dopo quella volta è tornata protagonista della kermesse canora, ma come co conduttrice della seconda serata nel 2021. Ma le novità non finiscono qui.

La cantante Elodie

Oltre il Festival di Sanremo, infatti, ci sono altri progetti importanti che vedranno protagonista Elodie e la sua carriera. La cantante, infatti, prenderà parte alla sua prima docuserie. Non è la prima volta, ha già avuto un’esperienza al cinema nel film Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa nei panni di Marilena, ma questa volta sarà la vera protagonista in tutti i sensi. Nel 2023, inoltre, vedrà la luce anche il suo nuovo album che è stato concluso solo pochi giorni fa ed, ovviamente, anche un tour che la porterà in giro per l’Italia con il suo primo live al Mediolanum Forum di Assago. Un passo alla volta, ma senza dubbio il 2023 sarà l’anno di Elodie con i suoi fan che non hanno dbbi e che sono sicuri come quest’anno si giocherà la vittoria al Festival di Sanremo.

E tu sei un fan di Elodie? Cosa ne pensi delle novità che l’aspettano nel 2023? Ti aspettiamo nei commenti!