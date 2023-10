Dalla data odierna, 6 ottobre 2023, è disponibile all’ascolto “Red light“, il nuovo progetto musicale che porta la firma di Elodie e che, come affermato da lei stessa sul proprio profilo Instagram, non è propriamente né un album né un EP, bensì prende il nome di “clubtape“.

Un neologismo, questo, che deriva dall’unione dei termini “clubbing” e “mixtape” e che, per riprendere le parole dell’artista, “è pensato per far ballare chiunque in qualsiasi luogo, come se fosse in un club“.

“Red light” è formato da sette tracce, ma in questo articolo analizzeremo il significato e il testo di una solo di esse, intitolata “Glamour“.

Partiamo subito!

Significato di “Glamour”

Nella canzone, Elodie si rivolge ad un individuo la cui quotidianità è costellata da brand di lusso e party esclusivi, ma anche da tanta falsità; un universo, il suo, del quale la cantante non si sente assolutamente parte (“Dimmi cosa ci faccio io nel tuo mondo glamour“).

Testo della canzone

[Intro]

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

[Verso 1]

E se poi mi incroci (Ah)

Ma non mi saluti (Mai)

Stiamo in piedi, muti (Qua)

Con quegli occhi vuoti, con lo sguardo fisso come in uno shooting

Sei il diavolo, qui

In abito bianco e nero, Richard Avedon, è così

E quando ti vedo mi sento nuda, sola con il mio corpo

Con un pitone sul collo

[Pre-Ritornello 1]

Rimane lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

[Ritornello]

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

[Verso 2]

La tua amica per uscire (Abbina)

Brand di lusso ad un sorriso (Finto)

Sfila anche quando non (Cammina)

Sogna Vogue ma non è Anna Wintour

Tu non sopravvivi senza invito

Vado a un party solo se esclusivo

Vaffanculo con la V di Valentino

[Pre-Ritornello ]

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

[Ritornello]

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

[Bridge]

Giuro che ti detesto, sono piena di te

Vittima fashion, o fashion carnefice

Odio la tua selezione all’ingrеsso

Non mi serve il tuo club

Sembri stupido sе poi ti nascondi da me

Dietro una giacca Balmain, bang, bang

[Pre-Ritornello 2]

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio

Dimmi cosa ci faccio io

[Ritornello]

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

[Outro]

(Glamour, glamour, glamour)

(Glamour, glamour, glamour)

(Glamour, glamour, glamour).

