Elodie Di Patrizi, da tutti noi conosciuta semplicemente come Elodie, è una cantante di Roma classe 1990 che è diventata un volto noto dopo essere arrivata seconda alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento le si sono aperte le porte del mondo della musica soprattutto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Tutta colpa mia ed il ritorno sul palco dell’Ariston nel 2020 con Andromeda e nel 2021 come co-conduttrice della seconda serata.

Voce di brani come Bagno a mezzanotte, Margarita, Niente canzoni d’amore, Nero Bali, Guaranà, Mal di testa fino a Tribale, uno dei tormentoni di questa estate, ogni sua canzone è un successo assicurato. E mentre pare essersi messa definitivamente alle spalle la storia d’amore con Marracash ed avere iniziato una relazione con il pilota Andrea Iannone, prosegue con la sua carriera che va a gonfie vele. Elodie torna oggi protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 settembre, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Proiettili e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In Proiettili duetta con Joan Thiele, cantautrice di Desenzano del Garda classe 1991, che si è occupata anche della produzione e della scrittura del brano con l’aiuto di Elisa e di Emanuele Triglia. Il video ufficiale di Proiettili è stato diffuso a mezzanotte ed, al momento, ha già superato le 31 mila visualizzazioni. Diretto da Roberto Ortu è girato in bianco e nero nella riserva naturale Salina di Santa Margherita di Savoia.

La cantante Elodie

Il significato di Proiettili

Proiettili, il nuovo brano di Elodie, è stato scelto come colonna sonora originale del film Ti mangio il cuore che è stato presentato durante il Festival del cinema di Venezia e che farà il suo debutto settimana prossima, precisamente giovedì 22 settembre nelle sale cinematografiche. La canzone, ovviamente, si rifà alla trama del film di Pippo Mezzapesa che racconta l’amore impossibile tra Marilena (moglie di un boss mafioso ed interpretata dalla stessa Elodie) ed Andrea Malatesta (erede di una casata mafiosa ed interpretato dall’attore Francesco Patanè). Racconta una storia d’amore, ma anche di faide tra famiglie e del coraggio che prevale.

Ti mangio il cuore ha segnato il debutto cinematografico per Elodie che afferma:

“Cercavo qualcosa che fosse completamente diverso da quello che faccio con la musica”.

Il brano Proiettili ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo della cantante. D’altronde, ultimamente, tutto quello che fa Elodie si trasforma in qualcosa di magnifico dimostrando come la ragazza sia sempre più amata grazie al suo talento ed al suo carattere.

