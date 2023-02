Un periodo decisamente fruttuoso, quello che si sta trovando a vivere la cantante Elodie: fra quattro giorni, infatti, calcherà il maestoso palco dell’Ariston in quella che è la settantatreesima edizione di Sanremo, alla quale lei stessa partecipa con il delicato brano “Due“.

Solo tre giorni dopo, poi, uscirà il suo ultimo album, intitolato “Ok, respira“.

E non che oggi ci abbia lasciati a bocca asciutta! In qualità di anticipazione del suo nuovo progetto discografico, infatti, Elodie ha rilasciato in data odierna, 3 febbraio 2023, il brano in esso contenuto dal titolo “Purple in the sky“, scritto dalla cantante stessa insieme a Davide Petrella, Faidi e Mahmood, la cui voce è chiaramente udibile nei ritornelli della canzone.

Analizziamo meglio questo singolo.

Significato di “Purple in the sky”

Questa canzone parla di un amore (forse finito, forse ancora in corso) che provoca dolore, che fa provare un senso di vuoto e solitudine, quasi da arrivare a considerarsi invisibili.

Nel testo viene inoltre più volte citata la stella Sirio, la più luminosa del cielo, quasi a voler rimarcare la necessità di ritrovare la propria brillantezza intrinseca, che non dovrebbe mai essere spenta da nulla e da nessuno. Neanche, simbolicamente, dal cielo oscuro della notte.

Testo della canzone

[Intro]

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go, let’s go

[Verso 1]

Scuse, ballo senza voce

Sento la tua voce che trema, si porta vicino a me

Tu mi facevi sentire invisibile

Sola, lontana da Roma

L’illusione di stare bene se dico la verità

Quando allo specchio mi vedo cambiata, ma

[Pre-Ritornello]

Luci verdi, aurora boreale

Mani fredde, non mi allontanare

Se hai paura, non dimenticare

Me l’hai detto tu che tutto torna uguale

Me l’hai detto tu

[Ritornello]

Cento luci viola nella sera

Purple in the sky

Oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

Anche se pensavo a te stasera

Anche se sparirai

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

[Post-Ritornello]

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye, last goodbye)

Prima di Sirio (My last goodbye)

[Verso 2]

Scuse, inchiostro sulle cose

Notti nero pece, sei come la cima dell’Everest

Come un pensiero lanciato nell’etere

Grida, mescolo una soda, una stanza vuota

L’ennesimo albergo di una città

Che non sa niente di come mi sento, ma

[Pre-Ritornello]

Luci verdi, aurora boreale

Mani fredde, non mi allontanare

Se hai paura, non dimenticare

Me l’hai detto tu che tutto torna uguale

Me l’hai detto tu

[Ritornello]

Cento luci viola nella sera

Purple in the sky

Oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

Anche se pensavo a te stasera

Anche se sparirai

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

[Post-Ritornello]

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye, last goodbye)

Prima di Sirio (My last goodbye)

[Bridge]

Luci spente, non guardarmi male

Vieni qui, fammi precipitare

Se hai paura, non dimenticare

Non si vede Sirio, non so dove andare

Non so dove andare

[Ritornello]

Cento luci viola nella sera

Purple in the sky

Oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

Anche se pensavo a te stasera

Anche se sparirai

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

[Post-Ritornello]

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye, last goodbye)

Prima di Sirio (My last goodbye)

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye).

