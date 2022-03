Elodie Di Patrizi, nota al pubblico semplicemente come Elodie, è una cantante di Roma classe 1990 arrivata seconda durante la quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma ottiene il successo nel 2017 quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia.

Da quel momento è una carriera in ascesa che la porta ad essere co-conduttrice sul palco dell’Ariston perl a seconda serata dell’edizione 2021 della kermesse canora ligure ed è protagonista di brani di successo come Margarita, Nero Bali, Guaranà, Andromeda ed Amore Avrai per citarne alcune. Come sappiamo, il Covid ha scombussolato i piani di tutti noi, soprattutto quelli degli esponenti del mondo musicale che hanno dovuto rinunciare, per ben due anni, alle esibizioni dal vivo: concerti posticipati, altri cancellati del tutto, altri rimandati al 2023. Lo sa bene Elodie che ha dovuto cancellare le date previste per il suo tour This Is Elodie che si sarebbero dovute tenere negli anni passati. A differenza di molti colleghi, però, ha deciso di non posticipare le date del suo tour e di fare un unico concerto per recuperare i live non fatti.

Elodie

Appuntamento il 26 giugno al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) quando Elodie recupererà i concerti annullati ed ovviamente potranno partecipare tutti i possessori dei biglietti del tour senza dover pagare nulla di più. Una decisione che, però, non è piaciuta ai fan della cantante per un semplice motivo: non tutti gli ammiratori di Elodie vivono nei dintorni di Milano ed il suo tour l’avrebbe tornata anche in altre città come Roma, quindi la gente che abita lontana da Milano dovrebbe sostenere le spese del viaggio e del pernottamento per poter assistere alla performance della loro beniamina. Un sacrificio che molti sono disposti a fare, ma altri no e soprattutto con non molto preavviso e senza la possibilità, per tutti, di spostarsi agevolmente, visto anche il periodo che stiamo vivendo. In molti hanno fatto sentire la loro voce ed hanno chiesto ad Elodie di cambiare idea e fare almeno una data al centro-sud Italia, ma questo purtroppo non è possibile al momento.

Tuttavia, c’è una soluzione. Se qualcuno non potrà recarsi al live di Milano, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto. C’è tempo fino al 10 aprile e si potrà scegliere se ottenerlo tramite un voucher oppure se avere il riaccredito totale del costo sostenuto. Al tempo stesso, invece, se si vuole si può anche vendere a qualche fan che vive nei dintorni di Milano e che vorrebbe prendere parte al concerto.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Elodie? La condividi oppure la trovi ingiusta nei confronti dei fan che vivono lontano da Milano? Ti aspettiamo nei commenti!