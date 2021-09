Con Vertigine, il singolo che apre le porte al nuovo album, Elodie si mostra in tutta la sua grandezza, come un’artista in piena crescita musicale e personale.

La canzone è una ballad moderna, che musicalmente non ha paura di osare, grazie a suoni elettronici e atmosfere molto interessanti, e allo stesso tempo sottolinea e valorizza le doti vocali di Elodie. Vertigine, racconta totalmente la continua evoluzione e crescita dell’artista.

Significato del testo di Vertigine di Elodie

Il testo di Vertigine è stato scritto a più mani e da nomi molto importanti della musica italiana, parliamo infatti di Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini.

A tal proposito Elodie ha detto:

Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti Elodie

Possiamo quindi considerare Vertigine una vera e propria fotografia in musica di Elodie, che racconta un momento di grande cambiamento, ma anche di ansie, di angoscia, orgoglio e… vertigine, una vertigine che spinge l’artista e la donna verso il futuro.

Come anticipato, il singolo apre le porte al nuovo album, in uscita nei prossimi mesi, che si avvale di grandi collaborazioni artistiche, come quelle con Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.

Elodie si prepara, quindi, ad un nuovo successo, dopo aver raggiunto grandi risultati nel 2020, come il certificato disco di Platino con This is Elodie con le sue 850 mila copie vendute tra singoli e album, 600 milioni di stream e 320 milioni di views.

E tu cosa ne pensi di Vertigine di Elodie? Lascia un commento per dire la tua su questo singolo.