Sir Elton John, il leggendario cantante britannico, ha recentemente rivoluzionato la sua dieta dopo aver affrontato una seria minaccia per la sua salute.

A 77 anni, Elton ha deciso di prendere in mano il controllo del proprio benessere, specialmente per quanto riguarda i livelli di zucchero nel sangue, e il suo percorso è stato rivelato nel podcast ‘Ruthie’s Table 4‘.

Cosa pensi del suo approccio per migliorare la salute? Continua a leggere e dicci la tua nei commenti!

Una nuova dieta per Elton John

Dopo essere stato diagnosticato con diabete di tipo 2 nei primi anni 2000 e aver combattuto una “grave infezione oculare” all’inizio di quest’anno, Sir Elton John ha deciso di rivoluzionare la sua dieta per gestire al meglio la sua salute. “Posso mangiare una mela, un po’ di melone. Finché sei sensato, non ti fa aumentare drasticamente la glicemia”, ha detto il cantante durante l’intervista. Ma la tentazione di dolci come cioccolato e gelato è sempre presente, e Sir Elton confessa di non poter resistere all’idea di un buon dessert.

Il sogno del pasto perfetto

Nonostante i suoi sforzi, Elton John ha ammesso che il suo pasto dei sogni sarebbe ancora pieno di dessert pieni di zuccheri. “Se avessi un pasto da ultimo desiderio, non ci sarebbe nient’altro che dolci, perché ora non posso mangiarli”, ha rivelato il cantante. “Quindi, avrei gelato, ciambelle, torta di mele, crumble di rabarbaro”. Parole che mostrano quanto l’amore per i dolci rimanga una parte fondamentale della vita di Elton, nonostante il cambiamento delle sue abitudini alimentari.

Problemi di salute e ringraziamenti ai medici

Sir Elton John non è nuovo a problemi di salute, avendo affrontato varie operazioni, tra cui una per il cancro alla prostata, oltre a essere stato colpito da un’infezione che ha lasciato una visione limitata in uno dei suoi occhi. In un post su Instagram dello scorso settembre, Elton ha raccontato di aver passato l’estate a combattere una grave infezione oculare, che ha ridotto la sua visione a un solo occhio. “È un processo di guarigione estremamente lento”, ha spiegato, ringraziando il suo team di medici e la sua famiglia per il supporto ricevuto.

“Sono così grato per l’eccellente team di medici e infermieri e per la mia famiglia, che si sono presi così tanta cura di me nelle ultime settimane”, ha scritto Elton. La guarigione è stata lenta, ma il cantante si sente positivo riguardo ai progressi fatti.

Elton e la sua relazione con il cibo

Per un uomo che ha trascorso decenni sotto i riflettori, affrontando sia i successi che le sfide di una carriera leggendaria, la dieta e la salute sono diventate una priorità fondamentale per Elton John. La sua relazione con il cibo è cambiata radicalmente rispetto agli anni di eccessi. Ora il focus è su alimenti sani e su scelte ponderate, nonostante il desiderio irrefrenabile di dolci rimanga sempre lì, dietro l’angolo.

Elton ha dichiarato di essersi concentrato sul controllo dei suoi livelli di zucchero nel sangue, una scelta necessaria per migliorare la sua salute e prolungare la sua vita. Una nuova prospettiva di vita, dunque, per un uomo che ha visto di tutto e che ora sa quanto sia importante prendersi cura di se stessi.

L’amore di David Furnish e il supporto della famiglia

David Furnish, il compagno di vita di Elton John, è stato una colonna portante durante questo periodo difficile. Insieme da decenni, Elton e David hanno condiviso sfide e trionfi, e questo problema di salute non è stato diverso. Elton ha ringraziato pubblicamente Furnish per essere sempre al suo fianco, supportandolo ogni singolo giorno.

La famiglia è tutto per Elton, che non ha mai smesso di esprimere gratitudine per i suoi cari, che lo hanno aiutato a superare i momenti più difficili della sua carriera e della sua vita privata. Il sostegno dei propri cari, specialmente in momenti di vulnerabilità come questo, è ciò che ha dato forza a Elton per affrontare questa sfida con coraggio e determinazione.

Elton John: un esempio di resilienza

Elton John è un esempio di resilienza e determinazione. Ha affrontato innumerevoli problemi di salute, tra cui il cancro alla prostata e una grave infezione agli occhi, e ora il diabete di tipo 2. Nonostante tutto, Elton non si è mai arreso, continuando a lottare per la sua salute e per ciò che ama fare: la musica.

Elton John è un esempio di resilienza e determinazione. Ha affrontato innumerevoli problemi di salute, tra cui il cancro alla prostata e una grave infezione agli occhi, e ora il diabete di tipo 2. Nonostante tutto, Elton non si è mai arreso, continuando a lottare per la sua salute e per ciò che ama fare: la musica.

Elton John è, e rimane, una delle più grandi icone della musica mondiale.