Dua Lipa, cantante di Londra classe 1995 ed Elton John, cantante di Pinner classe 1947: due capisaldi della musica inglese nel mondo. Una per le generazioni più giovani, mentre l’altro per quelle più adulte. Nonostante la differenza d’età, sono due nomi molto amati dal pubblico internazionale poiché sono in grado di appassionare ed emozionare con il loro talento e la loro voce.

Ed ora Dua Lipa ed Elton John sono pronti per diventare una coppia dal punto di vista artistico. Non è certo un mistero la stima che l’uno nutre nei confronti dell’altra: è sufficiente pensare che il cantautore aveva presto parte a Studio 2054, il concerto online andato in scena lo scorso anno ed organizzato dalla bella popstar. I due ora sono i protagonisti di Cold Heart, il nuovo singolo che da oggi, venerdì 13 agosto, sarà in rotazione alla radio e disponibile sulle piattaforme streaming. Una collaborazione artistica che ha reso felici entrambi con Elton John che afferma:

“Dua ti adoro e fare questa cosa insieme è stata un’esperienza incredibile. Mi ha trasmesso tanta energia. Dua è una persona e un’artista davvero meravigliosa, piena di creatività e idee. L’energia che ha portato nella realizzazione del brano mi ha fatto letteralmente impazzire”.

Da parte sua, Dua Lipa replica che:

“Elton è un artista di grande ispirazione e ha anche un senso dell’umorismo molto cattivo, direi una combinazione perfetta. È stato un onore e un privilegio collaborare con lui a questa traccia, che vede alcuni dei miei preferiti classici di Elton combinati insieme”.

Elton John e Dua Lipa

Il significato di Cold Heart

Cold Heart è un brano dal ritmo dance-hall e si tratta di una rielaborazione di quattro canzoni di successo di Elton John, ovvero di Kiss the Bride (1983), Rocketman (1972), Where’s the shoorah (1976) e Sacrifice (1989). Il protagonista del singolo è un cuore freddo che è stato fatto diventare gelido dalle delusioni subite in passato sia in campo privato che in altri campi della vita. Tanto che cantano “And I think it’s gonna be a long, long time ‘Til touchdown brings me ‘round again to find”, ovvero “Penso che passerà molto, molto tempo prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare qualcuno”. Cold Heart rappresenta una sorta di passaggio di testimone da una delle voci più longeve della musica inglese come quella di Elton John a quella più fresca di Dua Lipa.

Ed a te piacciono Dua Lipa ed Elton John? Hai già avuto modo di ascoltare la loro canzone Cold Heart? Ti aspettiamo nei commenti!