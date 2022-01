Elton John è un cantante di Pinner classe 1947. Stevie Wonder è un cantante del Michigan classe 1950. Inutile dirlo, si tratta di due capisaldi della musica internazionale in grado di abbracciare diverse generazioni e di farsi amare da tutti. Soprattutto grazie ad alcune collaborazioni con nomi della musica più recente come il caso di Elton John che ha duettato, negli ultimi mesi, con Dua Lipa, Ed Sheeran e Lady Gaga.

Ed oggi, venerdì 28 gennaio, è un giorno che segna il duetto di Elton John e di Stevie Wonder per la prima volta insieme sulle note del singolo Finish Line, in rotazione alle radio e disponibile sulle piattaforme musicali di streaming. Estratto direttamente da The Lockdown Session, album di Elton John, il vero protagonista è il ritmo gospel tipico di Stevie Wonder che trova un egregio aiuto grazie al The Sunday Service Choir, il famoso coro Gospel di Kanye West. A proposito di questa collaborazione, il cantante inglese ha affermato:

“Non potrei essere più orgoglioso di Finish Line, lo considero uno dei migliori pezzi che abbia mai scritto. La voce di Stevie è nella sua forma migliore, piena di gioia ed entusiasmo come se fosse tornato diciassettenne. Ho sempre amato collaborare con Stevie e sono contentissimo che dopo 50 anni di amicizia siamo riusciti finalmente a duettare insieme”.

Elton John e Stevie Wonder

Parole di stima anche da parte di Stevie Wonder:

“E’ una gioia ed un onore cantare, suonare il piano e l’armonica per Elton! Elton, chiunque sentirà la tua voce cantare Finish Line sentirà la tua saggezza, il tuo dolore, la tua anima, il tuo amore, ma anche la tua resilienza..lo adoro!”.

Il significato di Finish Line

Il significato del brano di Elton John e Stevie Wonder è davvero molto profondo. Si parla del tentativo di riuscire a riconquistare un’anima ferita, uno dei compiti più difficili nella vita di una persona. Si tratta di una sorta di preghiera di riconciliazione, il tutto scandito da due voci profonde in grado di emozionare chiunque.

E tu hai già sentito il nuovo singolo? Cosa ne pensi di questo duetto di Elton John e Stevie Wonder? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano.

Traduzione Finish Line

Tu, oh tu

Sei ancora una bellezza da vedere

Sei stata la mia musa

Ogni storia che ho raccontato

Oh, riportami indietro di qualche anno

A quando eravamo giovani senza paura

Per tutto il tempo sei stata la canzone che voglio sentire

Sono stato nei vicoli più bui

Sono stato in fondo dove piangono gli angeli

Pensavo fosse stato tutto, oh per niente

Fino a quando non ti ho visto al traguardo

Perdonami per i modi in cui ti ho deluso

Non mi dai un’altra possibilità di renderti orgoglioso?

Oh, flash avanti di vent’anni

Tienimi per sempre giovane e la mia coscienza pulita

Per tutto il tempo sei stata la canzone che voglio sentire, oh sì

Sono stato nei vicoli più bui

Sono stato in fondo dove piangono gli angeli

Pensavo fosse stato tutto, oh per niente

Fino a quando non ti ho visto al traguardo

Sì, sono stato nei vicoli più bui

Sono stato in fondo dove piangono gli angeli

Pensavo fosse stato tutto, oh per niente

Fino a quando non ti ho visto al traguardo

Oh, sono stato nei vicoli più bui

Sono stato fino in fondo a guardare la vita che passa

Pensavo fosse stato tutto, oh per niente

Fino a quando non ti ho visto al traguardo

Sono stato nei vicoli più bui

Sono stato in fondo dove piangono gli angeli

Pensavo fosse stato tutto, oh per niente

Fino a quando non ti ho visto al traguardo