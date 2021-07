In questo articolo parliamo della cover di Umbrella ad opera degli Ember Island, pubblicata il 21 luglio 2017. Qui sopra è possibile vedere il video prodotto da Hyper Paradise, che ha già totalizzato quasi 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Umbrella è una delle canzoni pop più famose di Rihanna ed è estratta dal suo album ‘Good Girl Gone Bad’. Nella canzone è presente anche il rapper americano Jay-Z, che ha co-scritto Umbrella con i suoi produttori Tricky Stewart, Kuk Harrell e The-Dream. La canzone era stata pensata per Britney Spears ma la sua etichetta l’ha rifiutata. “Umbrella” è una canzone pop, hip hop, R&B con elementi rock.

Umbrella è il singolo principale dell’album ed è stata pubblicata in tutto il mondo tramite l’etichetta Def Jam Recordings. “Umbrella” è stato un successo commerciale, in cima alle classifiche di tutta Europa e nel mondo. Quindi era logico aspettarsi delle cover di successo come quella degli Ember Island.

Ma non avremo mai immaginato di preferire una cover alla canzone originale.

Però questa cover degli Ember Island è semplicemente bellissima.

Ma qual è il significato di Umbrella?

Non importa quanto le cose vadano male, non importa quanto orribile diventi il ​​mondo, anche se le cose potessero evolversi in un cuneo tra di loro, si rifiuta di fare qualsiasi cosa se non amare e sostenere il suo uomo.

Implica che la relazione che una ragazza aveva ora è finita, ma dice che non ha rancore. La relazione non ha funzionato, ma lei è disposta ad essere ancora sua amica, ad essere lì come amica e non come amante. Chiaramente non sono compatibili, ma lei non vorrebbe rompere con lui ed essere sempre sua amica.

Rihanna durante un’esibizione di Umbrella.

Ma se leggi il testo lei all’inizio dice: “hai avuto il mio cuore” e può anche significare che vuole stare con il suo amante fino alla fine.

Usa l’ombrello come metafora del sostegno, della sua sessualità e, più direttamente, della sua gonna. Fondamentalmente, questo è tutto. ‘Quando sei giù, vieni da me e ti farò sentire meglio. Siamo stati amici, e ti voglio lo stesso, quindi incontriamoci perché ti farà sentire meglio. Ti amo, quindi vieni qui così possiamo incontrarci.

Ripete ella eh eh per implicare sottilmente il sesso. Come un gemito ritmico. È accattivante anche se fastidioso; e caratteristica dell’allusione sessuale.

Chi sono gli Ember Island?

Gli Ember Island sono un gruppo electro-pop svedese che si è fatto un nome grazie alle cover di Creep dei Radiohead’s o proprio Umbrella di Rihanna. Nell’agosto del 2017, la band è uscita dall’ombra degli altri ed ha iniziato a creare dischi.

“Vogliamo che Ember Island sia un luogo magico”, afferma il gruppo in una dichiarazione congiunta via e-mail. “Tutto ciò che stiamo creando ha lo scopo di farti sentire come se avessi una via di fuga e che puoi davvero creare quello che vuoi. Ember Island è per tutti, non solo per noi stessi. Vorremmo che le persone trasformassero ‘Ember Island’ in qualsiasi cosa di cui hanno bisogno.

Il testo di Umbrella cantato dagli Ember Island

[Verso 1]

You have my heart

We’ll never be worlds apart

May be in magazines

But you’ll still be my star

Baby, ’cause in the dark

You can’t see shiny cars

And that’s when you need me there

With you I’ll always share

Because

[Ritornello]

When the sun shine, we’ll shine together

Told you I’ll be here forever

Said I’ll always be your friend

Took an oath and I’m stick it out till the end

Now that it’s raining more than ever

Know that we still have each other

You can stand under my umbrella

You can stand under my umbrella

[Post-Ritornello]

(Ella, ella, eh, eh, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh, eh)

[Verso 2]

These fancy things

Will never come in between

You’re part of my entity

Here for infinity

When the war has took its part

When the world has dealt its cards

If the hand is hard

Together we’ll mend your heart

Because

[Ritornello]

When the sun shine, we’ll shine together

Told you I’ll be here forever

Said I’ll always be your friend

Took an oath and I’m stick it out till the end

Now that it’s raining more than ever

Know that we still have each other

You can stand under my umbrella

You can stand under my umbrella

[Post-Ritornello]

(Ella, ella, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh)

[Conclusione]

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

La traduzione del testo di Umbrella

[Verso 1]

Hai il mio cuore

Non vivremo mai in due mondi separati

Posso anche essere sui giornali

Ma tu sarai sempre la mia stella

Tesoro, perché in questa oscurità

Non riesci a vedere queste macchine scintillanti

Ed è allora che hai bisogno che io sia presente

Con te condividerò sempre tutto

Perché

[Ritornello]

Quando il sole brillerà, splenderemo insieme

Ti ho detto che sarò qui per sempre

Ho detto che sarò sempre tua amica

Ho fatto un giuramento e lo manterrò fino alla fine

Ora che sta piovendo più che mai

So che possiamo contare l’uno sull’altra

Puoi stare sotto il mio ombrello

Puoi stare sotto il mio ombrello

[Post-Ritornello]

(Ello, ello, eh, eh, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh, eh, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh, eh, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ella, eh, eh, eh, eh)

[Verso 2]

Queste cose chic

Non si metteranno mai tra di noi

Sei parte della mia anima

Da qui all’eternità

Quando la guerra ha fatto la sua parte

Quando il mondo avrà giocato le sue carte

Se la giocata sarà complessa

Cureremo insieme il tuo cuore

Perché

[Ritornello]

Quando il sole brillerà, splenderemo insieme

Ti ho detto che sarò qui per sempre

Ho detto che sarò sempre tua amica

Ho fatto un giuramento e lo manterrò fino alla fine

Ora che sta piovendo più che mai

So che possiamo contare l’uno sull’altra

Puoi stare sotto il mio ombrello

Puoi stare sotto il mio ombrello

[Post-Rit.]

(Ello, ello, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh, eh, eh, eh, eh)

[Conclusione]

Piove

Ooh, tesoro sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me

Piove

Ooh, tesoro sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me

Piove

Ooh, tesoro sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me

Piove

Ooh, tesoro sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me