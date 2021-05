Gli appassionati di Emily in Paris saranno lieti di sapere che per la prossima stagione dello show, la seconda che è già stata confermata dalla rete, ci sono una serie di novità in arrivo e che… il cast si va pian piano ampliando ancora!

La notizia è già particolarmente interessante di per sé, ma lo sarà ancora di più quando verrete a sapere che un nuovo e affascinante personaggio entrerà a far parte della vita sentimentale di Emily (interpretata dall’attrice Lily Collins), e che quindi il suo arrivo potrebbe spostare le sue attenzioni amorose dal bellissimo – e purtroppo irraggiungibile! – chef Gabriel (ovvero l’attore Lucas Bravo).

Infatti, come molti già sapranno, l’affascinante e premuroso chef che ha fatto girare la testa alla protagonista della serie, non è sentimentalmente libero, ma è già legato da tempo alla bionda e delicata Camille (interpretata dall’attrice Camille Razat), al momento unica amica di Emily. Una situazione difficile e imbarazzante, quindi, che potrebbe arrivare, però, a una facile soluzione.

La protagonista di Emily in Paris 2 è destinata a vivere un nuovo amore?

La soluzione è un nuovo amore per Emily? Pare che questa sarà una delle novità maggiori della seconda stagione dello show! Un nuovo personaggio maschile, infatti, entrerà a far parte del cast di Emily in Paris e sappiamo già di chi si tratta: l’attore Lucien Laviscount (The Bye Bye Man, Coronation Street, Snatch). L’affascinante interprete britannico sarà dunque una probabile nuova distrazione nella complicata vita sentimentale della protagonista.

Emily e Alfie, che probabilmente ruberà il cuore alla protagonista, avranno una conoscenza turbolenta, almeno all’inizio. La relazione tra i due, infatti, pare che non partirà nel migliore dei modi. Dopo essersi presentati avranno una tipica relazione tra antagonisti, stuzzicandosi continuamente e litigando, ma il tutto si evolverà in qualcosa di più, andando avanti con la storia.

Lucien Laviscount è stato infatti scelto per salire a bordo della produzione della seconda stagione di Emily in Paris, chiamato a interpreterà Alfie, un giovane affascinante che si rifiuta di immergersi nella cultura francese. Un personaggio che potrebbe stringere un complicato rapporto sentimentale con la protagonista, Emily, che anche lei ha avuto notevoli difficoltà a integrarsi nella vita parigina.

Emily in Paris 2 avrà altre novità?

La seconda stagione della serie è, come già detto più volte, molto attesa da tutti i fan che hanno preso a cuore le avventure della giovane Emily. Sono stati già confermati per questo nuovo capitolo gli apprezzatissimi interpreti della prima stagione: Lucas Bravo, il bello e premuroso chef che ha fatto girare la testa alla protagonista, e Philippine Leroy Beaulieu, la temibile Sylvie.

Oltre a Lucien Laviscount, al cast si uniscono anche Jeremy O Harris e Arnaud Binard, per un cameo in qualità di guest star. Altre conferme renderanno lieto chi ha apprezzato anche gli attori William Abadie e Kate Walsh nei ruoli di Antoine e Madeline e i volti più amati dell’agenzia Savoir. William Abadie, che aveva un ruolo ricorrente nella prima stagione di Emily in Paris, interpretando il cliente di Emily Antonie Lambert, è stato promosso a regolare.

Jeremy Harris sarà Gregory Elliot Dupree un fashion designer e vecchio protégé di Pierre Cadault. Tra stile e personalità, Gregory viaggia sempre con la sua collezione di abiti di lusso e di uomini bellissimi. Pierre e Gregory erano molto vicini, finché l’ultimo non ha abbandonato il loro atelier, diventando un rivale.

Binard sarà Laurent G, il proprietario di un polare nightclub di Saint Tropez. Lui è un party boy che non è mai cresciuto e vuole promuovere uno dei brand di Emily. Tuttavia la ragazza scopre che la sua connessione con Savoir è più complicata che semplice marketing, e questo porterà per lei nuovi problemi.

Tutti pazzi per Emily in Paris!

La seconda stagione di Emily in Paris, seguito dello show Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, creato da Darren Star e nominato agli ultimi Golden Globes nella categoria Miglior Serie televisiva commedia o musical, è attualmente in lavorazione e non ha ancora una data precisa di uscita.

La conferma della riapertura del set era arrivata qualche settimana fa via Twitter attraverso un video e successivamente via Instagram con uno scatto postato dal profilo ufficiale della serie, che mostrava la protagonista Lily Collins insieme a Camille Razat e Ashley Park davanti al mare azzurro di Saint-Tropez.

,