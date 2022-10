Emily in Paris è una serie tv creata da Darren Star che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020. All’attivo ha due stagioni con venti episodi, ma un terzo capitolo è in arrivo nel mese di dicembre (precisamente il 21) ed una quarta stagione è già stata confermata dalla piattaforma di streaming.

D’altronde si tratta di una serie tv che ha avuto un grande successo e che ha appassionato il pubblico sia per la storia di Emily Cooper che lascia gli Stati Uniti per motivi di lavoro e si ritrova nella capitale della Francia dove vive momenti magici tra amore ed amicizia sia per la parte estetica con i look di Emily che sono sempre fashion e di ispirazione per le ragazze. Ed i telespettatori non vedono l’ora di scoprire le sorprese che ci riserverà il nuovo capitolo dove, ovviamente, troveremo sempre Lily Collins nei panni della bella e talentuosa Emily. Già nelle prime due stagioni, l’attrice è stata affiancata da colleghi di fama internazionale e per il terzo capitolo non sarà da meno. Sono state, infatti, rese note due guest star che faranno parte di Emily in Paris 3.

Paul Forman e Melia Kreiling, le new entry di Emily in Paris

Si tratta di Paul Forman e di Melia Kreiling. Paul Forman è un attore ed un modello che ha recitato in Frank of Ireland ed in The Spanish Princess, mentre ora in Emily in Paris vestirà i panni di Nicolas De Leon, un principe ereditario che viene descritto come molto rispettoso della sua famiglia e che conduce una vita degna di rispetto. Nonostante la ricchezza vive costantemente sotto pressione e dimostra la sua fragilità. Tra lui ed Emily c’è una forte connessione personale con la ragazza che farebbe di tutto pur di poter entrare in affari con lui. Per quanto riguarda Melia Kreiling, invece, abbiamo avuto modo di vederla in Filthy Rich e Salvation ed in Emily in Paris sarà Sofia Sideris, un’artista greca che arriva nella capitale francese per esporre i suoi lavori nella galleria d’arte di Camille, ma in terra francese non troverà solo il successo professionale, ma anche un’appassionata storia d’amore. Se non avete ancora avuto modo di vedere Emily in Paris non proseguite con la lettura dell’articolo poiché contiene spoiler. La seconda stagione si è conclusa con la ragazza americana divisa sia dal punto di vista sentimentale con Alfie (il suo ragazzo) che le chiede di provare ad avere una relazione a distanza sia dal punto di vista della carriera con il suo ex capo Sylvie che le chiede di lasciare Savoir, l’agenzia di marketing che l’ha accolta al suo arrivo, per seguirla in una nuova avventura lavorativa che la porterebbe a vivere a Parigi per lungo tempo.

La sinossi della terza stagione di Emily in Paris

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due percorsi molto diversi, Emily dovrà decidere esattamente a chi affidare la sua lealtà – sia nel lavoro che nella vita privata – e cosa significano quelle decisioni per il suo futuro in Francia, il tutto mentre continua a vivere nuove avventure e sorprendenti colpi di scena a Parigi.

E tu hai già avuto modo di vedere Emily in Paris? Secondo te con chi vivrà una storia d’amore passionale Sofia Sideris? Ti aspettiamo nei commenti!