Emily in Paris è una delle serie televisive più amate dal pubblico. Creata da Darren Star, aveva tutti i presupposti per essere un successo visto che il suo nome è una garanzia poiché è colui che si è occupato anche del successo mondiale di Sex and the City.

Ha fatto il suo debutto su Netflix nell’ottobre 2020 attirando l’attenzione dei telespettatori e della critica che ha avuto solo belle parole nei confronti di questo lavoro. Un cast di alto livello con location che lasciano senza fiato, outfit della protagonista amati da tutti, ma anche una storia intraprendente e non monotona che riflette a pieno la società dei nostri giorni. Solo pochi giorni fa è uscita la terza stagione che ha fatto il suo debutto precisamente il 21 dicembre ed, inutile dirlo, è stato l’ennesimo successo. Certo, si tratta di un capitolo pieno di cliché che magari non ha convinto a pieno tutti (qui trovi la nostra recensione), soprattutto per quanto riguarda il finale, ma nonostante questo è una storia che piace e che viene guardata sempre con curiosità perché si vuole sapere cosa succederà nella vita di Emily. Ed infatti, Emily in Paris è riuscita nella difficile impresa di eguagliare Mercoledì, la serie tv di Tim Burton che è la regina dei record su Netflix: entrambi i titoli sono fissi nella top 10 di 93 paesi ed, addirittura, nel nostro paese Emily in Paris ha scavalcato Mercoledì. Se non avete avuto ancora modo di guardare la terza stagione di Emily in Paris non proseguite nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati.

Camille, incinta di Gabriel, decide di lasciare il compagno sull’altare poiché si è innamorata di Sofia, un’artista greca. Nel frattempo, però, Camille rivela ai presenti come Gabriel sia sempre stato innamorato di Emily così Alfie, l’attuale compagno della ragazza americana, abbandona la scena. Un finale aperto che ci prepara per la quarta stagione di Emily in Paris che è già stata confermata e che dovrebbe arrivare il prossimo dicembre. Tuttavia, il pubblico si era affezionato ad Alfie, quel ragazzo che è entrato in punta di piedi nella vita di Emily fino a farle perdere la testa e riuscire a farle dimenticare Gabriel che, però, resta l’unico in grado di farle battere il cuore. Nel quarto capitolo molto probabilmente assisteremo finalmente al lieto fine tra Emily e Gabriel, ma i telespettatori sono comunque curiosi di sapere se ci sarà lo stesso spazio per Alfie. Certo, non è più il suo fidanzato, ma comunque è diventato un personaggio importante della serie da quando lavora con Antoine. A rispondere a queste domande è stato lo stesso Lucien Laviscout, ovvero l’attore che veste i panni di Alfie e che, durante un’intervista con E!News ha affermato che:

“Sarebbe fantastico tornare. Sinceramente, penso di aver avuto due stagioni davvero incredibili in questa serie che, per me, è stata davvero speciale”.

Emily e Gabriel

L’attore parla soprattutto del suo cambiamento visibile a tutti: dalla seconda stagione dove era un personaggio un po’ strano e messo in disparte, mentre nel terzo capitolo piano piano si è fatto spazio nel cuore di Emily e non solo:

“Nella seconda stagione Alfie aveva questa piccola nuvola sopra la sua testa. Lui odiava la vita. Nella terza invece mette in mostra il suo lato vulnerabile”.

Lucien Laviscount parla anche di un possibile colpo di scena: sappiamo che Alfie non tornerà da Emily, non questa volta. Ma se dovesse essere l’esperta americana di marketing a fare di tutto per riaverlo nella propria vita? Oppure i due potrebbero rimanere in ottimi rapporti ed essere amici:

“Forse potremmo mostrarli mentre costruiscono un rapporto diverso? So che è stato esplorato, ma penso che la loro relazione sia diversa da quella di Gabriel ed Emily. Quindi sarebbe interessante esplorarlo. Ma, come ho detto, sono pronto per qualunque cosa”.

L’attore francese ha rilasciato anche un’altra intervista ad Entertainment Weekly dove ha rivelato quando ha scoperto ciò che sarebbe accaduto in Emily in Paris 3:

“Onestamente, sono rimasto sbalordito, perché hanno tenuto segreta quella sceneggiatura per così tanto tempo. Abbiamo ricevuto il copione letteralmente pochi giorni prima che iniziassimo le riprese. E sono davvero contento che sia andata così. Perché tutti dicevano: ‘Darren sta solo apportando dei cambiamenti’. E Darren Star è riuscito a inserire ogni tipo di colpo di scena possibile. E non avrei mai potuto immaginarlo. Ad esempio, non so come funzioni la sua mente pazza. Non ti sto dando del pazzo, Darren, non uccidermi. Ma no, penso che sia un episodio davvero speciale”.

Arrivati a questo punto non ci resta altro che aspettare per vedere cosa ci riserverà la quarta stagione di Emily in Paris. Le riprese dovrebbero iniziare a Parigi il prossimo mese, ma comunque sarà poi necessario attendere la fine dell’anno per vedere le nuove puntate sul piccolo schermo.

E tu hai già visto la terza stagione di Emily in Paris? Ti piacerebbe rivedere Alfie anche nel nuovo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!