Emily in Paris è una delle serie televisive più amate dal pubblico. Creata da Darren Star, aveva tutti i presupposti per essere un successo visto che il suo nome è una garanzia poiché è colui che si è occupato anche del successo mondiale di Sex and the City.

Ha fatto il suo debutto su Netflix nell’ottobre 2020 attirando l’attenzione dei telespettatori e della critica che ha avuto solo belle parole nei confronti di questo lavoro. Un cast di alto livello con location che lasciano senza fiato, outfit della protagonista amati da tutti, ma anche una storia intraprendente e non monotona che riflette a pieno la società dei nostri giorni. Ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui due nomination ai Golden Globe nelle categorie Best Television Series – Musical or Comedy e Best Actress – Television Series Musical or Comedy. Ed ora c’è grande attesa per la quarta stagione che, se tutto va secondo i piani, dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel mese di dicembre, proprio come i capitoli precedenti.

Ma siete pronti alla trasformazione da Emily in Paris ad Emily in Roma? A passare da una capitale ad un’altra? Ebbene si, siamo stati abituati a vedere la bella Emily tra le vie della capitale francese, ma ora la giovane ragazza americana è pronta a conquistare anche il nostro paese. A darne la notizia è stata la stessa Lily Collins che, durante un’intervista con l’emittente americana ET, ci ha rivelato il motivo del suo arrivo a Roma. Queste le sue parole:

Lily Collins in Emily in Paris

“Vorrei potervi svelare i dettagli, ma dovrete aspettare. Una cosa posso dirvela: vi aspettao più divertimento, più moda e naturalmente più momenti drammatici. Emily dovrà decidere se tutto ciò che ha sempre voluto è davvero ciò di cui ha bisogno. E anche se Parigi sarà sempre nel suo cuore, l’aspettano dei colpi di scena in questa stagione. Non stupitevi di vederla partire per delle vacanze romane”.

Non è certo una novità il fatto che Emily lasci Parigi per dedicarsi a momenti di svago in compagnia delle sue amiche. Durante la scorsa stagione l’abbiamo vista concedersi una vacanza glamour a Saint Tropez, ma non si è mai allontanata dal paese francese. Ora, invece, è pronta a fare il grande passo con i fan italiani che sono già in allerta e non vedono l’ora di poter intercettare il cast nei luoghi più iconici della capitale. Per quanto riguarda il cast, in Emily in Paris 4 ritroveremo i protagonisti di sempre, ovvero Lily Collins nei panni della protagonista Emily, Ashley Park sarà ancora Mindy, Lucas Bravo (lo chef Gabriel), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc). Incertezza, invece, per quanto riguarda la presenza di Madeline, l’ex capo americano di Emily, che alla fine della terza stagione ha fatto ritorno a Chicago. A questo punto, sorge spontaneo chiedersi se nel cast ci sarà spazio anche per qualche new entry italiana. E se Emily a Roma dovesse trovare il vero amore dimenticando Gabriel o se, invece, dovesse trovare un’ottima opportunità di lavoro? Sarebbe pronta a dire addio a Parigi? In passato l’avevamo lasciata con l’incertezza se trasferirsi o meno a Londra, ma alla fine la capitale francese ha prevalso. Sarà così anche questa volta oppure Roma avrà la meglio? Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare per vedere se arriveranno dei rumors direttamente da Roma.

E tu sei un fan di Emily in Paris? Secondo te Emily sceglierà Roma o tornerà a Parigi? Ti aspettiamo nei commenti!