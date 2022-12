Emily in Paris è una delle serie televisive più amate dal pubblico. Creata da Darren Star, aveva tutti i presupposti per essere un successo visto che il suo nome è una garanzia poiché è colui che si è occupato anche del successo mondiale di Sex and the City.

Ha fatto il suo debutto su Netflix nell’ottobre 2020 attirando l’attenzione dei telespettatori e della critica che ha avuto solo belle parole nei confronti di questo lavoro. Un cast di alto livello con location che lasciano senza fiato, outfit della protagonista amati da tutti, ma anche una storia intraprendente e non monotona che riflette a pieno la società dei nostri giorni. All’attivo ha due stagioni con 10 episodi ciascuna, ma oggi, giovedì 21 dicembre, è uscita la terza stagione su Netflix ed è già pronta per far parlare. D’altronde chi non si è appassionato alla storia di Emily? Una giovane ragazza di Chicago che si vede costretta ad abbandonare la sua vita, gli Stati Uniti e ad allontanarsi dal fidanzato per trasferirsi a Parigi e cogliere un’opportunità di lavoro inaspettata e deve riuscire ad esportare il punto di vista americano a Savoir, società di marketing francese, appena acquisita dalla sua azienda. Come tutte le cose, inizialmente non è facile sia a lavoro sia nel campo della vita privata, ma poi con il passare del tempo riesce ad adattarsi alla sua nuova vita, al lavoro trovando nuove amicizie e soprattutto nuovi risvolti nella sua vita privata.

Lily Collins in Emily in Paris

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è sapere se la storia di Emily in Paris proseguirà o meno. E la risposta è positiva in quanto, già il 10 gennaio 2022, è stata rinnovata per la quarta stagione. Netflix sta vivendo un importante momento della sua storia ed ovviamente non può non puntare su titoli che il pubblico ama quindi siamo pronti per una nuova stagione di Emily in Paris che arriverà verosimilmente tra un anno, nel dicembre 2023 con le riprese che inizieranno verso il mese di febbraio sempre nella capitale francese. Se ancora non avete avuto la possibilità di vedere il terzo capitolo di Emily in Paris non proseguite nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Emily in Paris 3 si conclude con Camille incinta di Gabriel e con il loro matrimonio che non s’ha da fare perché Camille si innamora di Sofia, un’artista greca. Gabriel, inoltre, rivela di provare ancora qualcosa per Emily nonostante l’arrivo di un figlio complica tutto. Emily, nel frattempo, è stata lasciata da Alfie, il suo fidanzato in procinto di trasferirsi a Londra. Mentre Gabriel, almeno nella vita professionale, vede risvolti positivi visto che sta per ottenere una stella Michelin.

Un finale aperto che ci dà numerosi spunti su ciò che potremmo aspettarci dalla quarta stagione. Questo ci fa capire come nel nuovo capitolo troveremo sempre Lily Collins nei panni di Emily, Lucas Bravo in quelli di Gabriel ed Ashley Park in quelli di Mindy. Sarà la volta buona per vedere coronare l’amore tra Emily e Gabriel? Viene spontaneo pensare che la quarta stagione sarà sempre composta da 10 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno, proprio come i capitoli precedenti ed inutile dirlo, è attesa con ansia dal pubblico proprio perché si tratta di una serie tv che ti lascia sempre con il fiato sospeso e dove i colpi di scena non mancano di certo.

E tu sei un fan di Emily in Paris? Hai già visto la terza stagione uscita oggi? Ti aspettiamo nei commenti!