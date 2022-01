Una delle domande che i fan di Emily in Paris si stanno facendo sempre più spesso è quella di sapere se la loro serie tv del cuore avrebbe avuto un seguito oppure no. Sappiamo che Netflix, per battere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + ed Amazon Prime Video, ha deciso di puntare su titoli che conquistano il pubblico. Inutile negarlo, la storia di Emily che lascia Chicago e si trasferisce a Parigi per lavoro, con tutti i risvolti del caso sia nel campo delle amicizie che nel campo amoroso, ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Una serie tv leggera che permette di evadere da questo periodo difficile e che è in grado di far sognare con location pazzesche e gli outfit della ragazza che chiunque desidererebbe. Ed ecco che finalmente il tanto atteso annuncio è arrivato. A darlo è stata la stessa Lily Collins, attrice del Regno Unito classe 1989, che ha vestito i panni di Emily Cooper. Ma le belle notizie non finiscono qui. È in arrivo non solo una terza stagione, bensì anche la quarta. Non è certo una novità con Netflix che ci ha abituati a dare annunci di nuove stagioni prima che siano uscite le precedenti, come il caso di Elite per citarne una. Ed ora farà così anche con Emily in Paris. D’altronde la seconda stagione ci ha lasciato con molta suspense e se ancora non l’avete vista non andate avanti nella lettura per evitare spoiler.

Lily Collins in Emily in Paris

Cosa succederà nella terza stagione di Emily in Paris?

Nel secondo capitolo di Emily in Paris abbiamo assistito alla rottura di Sylvie con l’azienda Savoir e la decisione della donna di fondare una propria società di marketing chiedendo ad Emily di seguirla. D’altronde, dopo le difficoltà iniziali, la donna francese ha capito il potenziale della ragazza americana e la vuole al suo fianco. Al tempo stesso, il nuovo ragazzo di Emily, Alfie, si trasferisce a Londra e vuole iniziare una relazione a distanza. Tuttavia, Emily si dice ancora innamorata di Gabriel, il suo vicino di casa e cuoco. Proprio quando Emily sta per confessare i suoi veri sentimenti a Gabriel incontra Camille, la sua ex ragazza, che le rivela di essere tornata con lui e che sono pronti per la convivenza. Abbiamo lasciato Emily ad un bivio: se per quanto riguarda la vita lavorativa sappiamo che, confusa, ha chiamato Sylvie per dire che aveva fatto la sua scelta, dall’altra parte il triangolo amoroso Emily – Alfie – Gabriel non ha trovato una soluzione. Viene quindi spontaneo credere che nella terza stagione di Emily in Paris assisteremo alla ragazza che si trasferisce definitivamente nella capitale francese cercando di dare del suo meglio al lavoro, ma al tempo stesso dovrà trovare una soluzione ed ascoltare il suo cuore. Lo showrunner della serie, Darren Star, a tal proposito ha affermato che:

“Emily su trova di fronte ad una decisione importante. Ha più porte davanti a sé alla fine della seconda stagione e la nostra sfida è decidere quale di quelle porte sceglierà e perché. Questo è ciò di cui parlerà la terza stagione. Quando vivi in un paese straniero, una delle domande è: dov’è il tuo cuore? E’ il posto da cui vieni o il posto in cui ti trovi in un dato momento? Anche Emily starà lottando con questo dilemma”.

Il cast della terza stagione di Emily in Paris

Nella terza stagione di Emily in Paris troveremo, ovviamente, Lily Collins nei panni di Emily Cooper ed anche Ashley Park in quelli di Mindy, migliore amica della ragazza. Viene facile pensare che vi saranno ancora Lucas Bravo nei panni di Gabriel e Camille Razat in quelli della sua fidanzata. Se poi Emily sceglierà di lavorare con Sylvie allora troveremo ancora Philippine Leroy-Beaulieu.

Quando andrà in onda Emily in Paris 3?

Le riprese di Emily in Paris 3 dovrebbero iniziare a breve. Questo ci fa pensare che la terza stagione arriverà sul piccolo schermo entro la fine del 2022 per la gioia dei fan che non vedono l’ora di seguire le avventure di Emily.

E tu hai già seguito la serie tv Emily in Paris? Cosa ti aspetti dalla terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!