Emma Marrone è una cantante di origini pugliesi classe 1984. E’, senza dubbio, una delle voci più amate ed apprezzate del mondo della musica italiana e non solo. Protagonista di brani di successo come Pezzo di cuore, Che sogno incredibile, L’amore non mi basta, Dimentico tuto, Occhi profondi, Io di te non ho paura, Cercavo amore e Calore per citarne alcuni.

Ed ora è pronta per tornare al Festival di Sanremo per la sua terza partecipazione dopo essere salita sul palco dell’Ariston nel 2011 con i Modà sulle note di Arriverà e nel 2012 vincendo con Non è l’inferno. Torna a dieci anni dal suo trionfo anche se, comunque, è salita altre volte sul palco della città ligure sia nelle veste di presentatrice sia in quelli di super ospite da sola e con Alessandra Amoroso. Torna con il brano Ogni volta è così scritto da lei stessa con Davide Petrella, Dario Faini e prodotto da Dorado Inc, mentre a dirigere l’orchestra sarà Francesca Michielin.

Il significato di Ogni volta è così

Emma Marrone è pronta a tornare sul palco dell’Ariston e, conoscendo il suo stile, Ogni volta è così sarà una canzone dai ritmi tosti e dolci al tempo stesso. Ovviamente c’è massimo riserbo intorno al testo della canzone: come sappiamo se si vuole partecipare a Sanremo bisogna farlo con canzoni originali ed inedite, brani mai sentiti e che non bisogna spoilerare. Come ogni anno, i giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani in gara ed i giornalisti di Sky hanno dato un 7 al brano di Emma Marrone, un ottimo voto che ci fa capire come Ogni volta è così abbia tutti i presupposti per avere successo:

Emma Marrone in concerto

“L’artista salentina ci porta nelle profondità dell’animo femminile. Tra citazioni della mamma e occhi grandi che scrutano le profondità umane, emergono una forte esigenza di stabilità e la stanchezza di sentirsi sospesa e fragile. L’immagine di una rosa da ricamare è stilnovista”.

Ogni volta è così racconta un amore fatto di dolori e di speranze, ma che è destinato a finire. Troviamo la tipica musica rock con sfumature elettroniche con Emma che canta: “Io per appartenere alle tue mani, non c’ho messo niente. E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me“.

Sanremo cover: Emma duetta con Francesca Michielin

Come sappiamo, durante l’avventura al Festival di Sanremo, gli artisti sono chiamati a scegliere una cover ed un cantante con cui duettare. Quest’anno la serata cover andrà in onda venerdì 4 febbraio ed Emma Marrone si esibirà sulle note di Baby One More Time di Britney Spears in compagnia di Francesca Michielin. Senza ombra di dubbio, sarà un’esibizione di successo che vedrà collaborare due dei nomi più amati nel mondo della musica italiana. Per questo motivo c’è grande attesa per questo duetto.

