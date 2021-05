L’estate si avvicina e sembra che ci siano tutti i presupposti per poter tornare ad una specie di libertà ed alla vita di tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli, gli eventi ed i concerti che, da oltre un anno, sono completamente fermi. Ora, però, sono pronti per ripartire. Se da una parte alcuni artisti nazionali ed internazionali hanno preferito rimandare i loro tour al prossimo anno (Taylor Swift, Cesare Cremonini, Zucchero, Tiziano Ferro per citarne alcuni), dall’altra ci sono cantanti felici di tornare sul palco questa estate come Emma Marrone, Colapesce e di Martino, Benji e Fede pronti per il loro ultimo concerto insieme all’Arena di Verona.

Ed anche il Carroponte di Milano è pronto per tornare ad essere il protagonista dei concerti milanesi. Ovviamente la parola d’ordine sarà sempre sicurezza: verranno rispettate tutte le regole in misura anti-Covid per evitare ulteriori contagi. Per questo motivo, un concerto dello stesso cantante verrà “spalmato” su più sere in modo tale da assicurare lo spettacolo, ma con le dovute distanze. È sufficiente pensare che il Carroponte, la ex Breda Siderurgica di Sesto San Giovanni, potrebbe ospitare fino a 9500 persone, ma con tutte le limitazioni in vigore potranno esserci al massimo 1000 persone per sera. A dire la sua è Tiziana Seregni, a capo di Hub Factory, agenzia che si occupa dei live milanesi:

Il duo Coma Cose

“I costi lievitano, ma per noi era importante dare un segnale ed è positivo che, in questo momento, il nostro settore si sia compattato: le strutture e gli artisti hanno tutti rivisto le loro economie pur di portare un progetto di concretezza su una città come Milano che chiede una risposta dal punto di vista musicale. Tutti si sono ridotti il cachet. Oggi più che mai il nostro è un lavoro di squadra perché se non ripartiamo quest’anno sarà un disastro”.

Ad inaugurare la stagione estiva del Carroponte di Milano sarà proprio Emma Marrone che si esibirà per tre sere consecutive il 23-24-25 giugno, con una quarta data in arrivo. Seguiranno poi i live di luglio con Mecna (1 luglio), i Coma Cose (6 luglio), La rappresentante di lista (14 luglio), Piero Pelù (15 luglio) e Motta (21 luglio), mentre a settembre sarà la volta di Van de Sfroos, gli Extraliscio, Max Gazzé e gli Zen Circus. Tutti gli artisti si sono detti, ovviamente, disponibili ad aggiungere una seconda ed eventualmente anche una terza data in caso di necessità per permettere ai loro fan di assistere ai concerti senza lasciare fuori nessuno. Nell’attesa di poter tornare a godersi un concerto senza limitazioni, questa rappresenta già una piccola vittoria ed un assaggio di normalità per il mondo dello spettacolo fermo da troppo tempo.

E tu questa estate assisterai a qualche concerto? Oppure condividi la decisione di aspettare il prossimo anno? Ti aspettiamo nei commenti!