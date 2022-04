Emma Muscat è una cantautrice di Malta classe 1999. Dopo gli studi di musica in patria, inizia a pubblicare i primi singoli sul suo canale Youtube, ma il vero successo lo raggiunge dopo aver partecipato alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2018 raggiungendo il quarto posto e portando a casa un contrato con la Warner Music Italy.

All’attivo ha diversi duetti come con Eros Ramazzotti ed Alvaro De Luna, ma anche brani che l’hanno portata a diventare una voce molto amata nella musica italiana e non solo. Ed oggi, venerdì 15 aprile, torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, debutta il suo nuovo singolo dal titolo I Am What I Am scritto dalla stessa Emma Muscat insieme a Dino Medanhodzic, Julie Aagaard e Stine Kinck e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. E proprio con questo brano rappresenterà la sua Malta all‘Eurovision Song Contest in scena a Torino dal 10 al 14 maggio.

Il significato di I Am What I Am

I Am What I Am, il nuovo singolo di Emma Muscat è un vero e proprio inno a se stessi, all’accettarsi con i propri difetti, i propri limiti, i propri demoni notturni. Ognuno di noi è diverso dall’altro, ma non per questo vale di più o di meno. La Muscat canta “Take it or leave it, I Am What I Am”. Per questo è necessario accettarsi ed essere consapevoli del proprio valore nonostante le mancanze. Inoltre, la cantautrice ci invita a prendere in mano la nostra vita senza esitazioni.

La cantante Emma Muscat

E tu sei un fan di Emma Muscat? Hai già avuto modo di sentire il brano I Am What I Am? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione della canzone!

La traduzione di I Am What I Am

Ogni volta che cado

Appena tocco il pavimento

Ricordami chi sono yeah

E mi rimetto in piedi

Alzarsi, alzarsi, yeah

Questo è il mio piano

Prenderò posizione

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

So di essere in grado

Di prendere il comando

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Tirandomi indietro cercando di adattarmi

Gli farò capire, yeah

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Diavoli dentro alla mia testa, yeah

La sera tardi sul mio letto, yeah

È il momento di farti tacere, yeah

Perché credo di averne abbastanza

Ne ho abbastanza, ne ho abbastanza, yeah

Questo è il mio piano

Prenderò posizione

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

So di essere in grado

Di prendere il comando

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Tirandomi indietro cercando di adattarmi

Gli farò capire, yeah

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Uh yeah

oh uh

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Questo è il mio piano

Prenderò posizione

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

So di essere in grado

Di prendere il comando

Prendere o lasciare

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Sono quel che sono

Tirandomi indietro cercando di adattarmi

Gli farò capire, yeah

Prendere o lasciare

Sono quel che sono