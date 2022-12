Emma Marrone è una delle cantanti italiane più amate ed ascoltate del nostro periodo, con la sua voce graffiante che la rende riconoscibile già al primo ascolto.

Tutto è iniziato con la vittoria al talent show di Maria De Filippi “Amici“, e da lì è stata per la giovane artista romana tutto un susseguirsi di successi, che l’hanno portata a collaborare con altri grandi nomi del panorama musicale italiano, quali, per fare solo alcuni tra i tanti esempi possibili, Vasco Rossi e Loredana Bertè.

Ma Emma è sempre stata anche una persona molto schietta e aperta, che non ha mai avuto paura di raccontare al suo pubblico la sua vita privata.

Ed è proprio da questo suo modo di essere e di fare che è nato il documentario “Sbagliata ascendente Leone“, rilasciato il 29 Novembre su Prime Video, in cui ci troviamo al fianco di una Emma prima di tutto figlia negli ultimi due anni della sua vita, in cui ha scelto di mettere da parte la carriera musicale per assistere il padre malato, che è da poco scomparso.

In questo articolo, però, la vera protagonista è la canzone che costituisce il soundtrack originale del documentario, e che si chiama proprio “Sbagliata ascendente Leone“.

Il significato di “Sbagliata ascendente Leone” di Emma

Questo brano è il perfetto accompagnatore musicale dell’intero documentario dedicato ad Emma Marrone. In esso, la cantante si mette a nudo, evidenziando in particolare le proprie debolezze dalle quali deriva il coraggio che da sempre l’ha contraddistinta, e che rappresenta uno dei suoi maggiori pregi.

Testo della canzone

Mi sento leggera, leggera,

ho voglia di fare qualcosa,

solo per me

la borsa le chiavi di casa,

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo,

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

Riempire le valigie con ciò che mi manca

con l’esperienza e qualche storia distrutta,

mi lascio andare alla velocità della corrente

che mi porta fino a sentirmi leggera leggera,

ho voglia di fare qualcosa solo per me

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo,

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

Vivo fino in fondo, sono dentro le canzoni

le parole sono lame però so che mi perdoni,

dove c’è la luce a volte arriva il buio

e resta anche il silenzio,

nelle cose lasciate a metà,

la mia vita è una stronza che va

e che scivola, scivola, scivola

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone.

