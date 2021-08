Emma Stone, attrice statunitense classe 1988, è la protagonista di una carriera sempre più in ascesa nonostante la sua giovane età. Alle spalle, infatti, ha un Oscar vinto come migliore attrice in seguito alla sua interpretazione nel film capolavoro La La Land nel 2017 ed ultimamente la abbiamo vista nel cast del film Crudelia.

In Crudelia veste i panni di Crudelia De Mon, nota per essere il personaggio cattivo nel film Disney La carica dei 101. Il live action della Disney ha avuto un grande successo, è sufficiente pensare che, in tutto il mondo, è arrivato ad incassare oltre 222 milioni di dollari. Il film ci ha permesso di conoscere la vita di Estella De Mon e soprattutto di conoscere il suo passaggio da ragazza dolce a donna sadica. Un live action che ha appassionato il pubblico che è rimasto con il fiato sospeso in attesa di un sequel confermato nel mese di giugno. Sequel che, finalmente, vedrà la stessa Emma Stone di nuovo protagonista.

Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon

A darne la notizia è Deadline che ha annunciato come la bella attrice abbia firmato il rinnovo con la Disney ed al suo fianco troveremo ancora Craig Gillespie come regista di Crudelia 2. In questo modo sono stati messi a tacere i rumors che volevano Emma Stone in lite con la Disney per la decisione di far uscire il film Crudelia contemporaneamente nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma Disney + sulla falsa riga della collega Scarlett Johansson pronta a fare causa alla Disney per lo stesso motivo. Al momento non ci è ancora dato sapere quando inizieranno le riprese e chi saranno gli altri attori che troveremo nel cast. Per quanto riguarda la data di uscita, invece, sembra plausibile che andrà in onda entro il 2022 e sicuramente uscirà sia al cinema, ma anche sull’apposita piattaforma streaming.

E tu hai visto Crudelia? Cosa ti aspetti dal sequel Crudelia 2? Ti aspettiamo nei commenti!