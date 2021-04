Il cantautore Enrico Nigiotti torna con il singolo “Notti di luna”, un brano riflessivo ed emozionante

A un anno di distanza dall’uscita del suo ultimo album Enrico Nigiotti presenta il suo nuovo singolo “Notti di luna“. Un brano nel quale emerge tutta la sua sensibilità e capacità di riversare in musica i suoi pensieri e sentimenti più profondi. “È passato un po’ di tempo” -scrive nel post di annuncio- “il tempo giusto per vivermi da un’altra parte e raccontare altro“.

In “Notti di luna” il cantautore si rivolge alla luna e resta in attesa di risposte a domande sul senso della vita. Una richiesta di ascolto e il tentativo di esporre all’universo i desideri più intrinsechi della sua persona. È alla luna che si paragona e alla quale paragona gli esseri umani con i loro complicati atteggiamenti. “”Siamo proprio come te con un lato da nascondere / E siamo tutti come te / Che ci spingiamo un po’ più in alto / E poi cadiamo dalle nuvole“, canta la calda voce di Nigiotti accompagnata da un’intensa melodia.

Copertina Notti di Luna

L’artista si è preso del tempo per spiegare da dove nasce questo brano e che particolare periodo stesse vivendo nel momento in cui iniziò a mettere nero su bianco le parole, successivamente riversate in musica. “Ci sono momenti in cui quello che ti circonda ha il tuo stesso ritmo, dove tutto si ferma e niente ti sfugge” -scrive- “Momenti magici, silenziosi, che ti lasciano appeso ad un tempo segreto dove dentro alla tua testa cominci a seminare parole“.

Pubblicato anche il video ufficiale del singolo dove sono la luna, il mare e il silenzio a fare da contorno. “Dimmi come si fa a vivere senza fantasia” canta durante il fantastico incontro con una sirena.

Enrico Nigiotti in Notti di Luna

Questo singolo è il primo estratto di un nuovo progetto sul quale Enrico sta lavorando e rappresenta la sua prima uscita musicale del 2021. Lo scorso anno il cantautore ha rilasciato “Nigio“, un album di inediti nel quale è contenuto “Baciami Adesso“. Con quest’ultima canzone ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Quest’anno Nigiotti potrebbe ritornare anche sul palcoscenico, se le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria lo permetteranno. Al momento sono ancora confermate le date del tour nei teatri -che avrebbe dovuto vederlo protagonista lo scorso anno- fissate per il mese di novembre. Ancora disponibili i biglietti per partecipare: QUI se interessati a partecipare a uno degli spettacoli.

In attesa di ascoltare nuovo materiale godiamoci il suo nuovo singolo! Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Testo di Notti di luna di Enrico Nigiotti

Luna

quanto pensi, quanta gente fai riflettere

nuda tra le stelle

gobba in alto se vuoi crescere

ci guardi come briciole legate nel disordine del vento

luna

quanti occhi, quanti morsi che vuoi prendere

cambi e poi confondi

gobba in basso se vuoi scendere

è forse un’abitudine parlarci dopo tutto questo tempo

Ma dimmi almeno se lo sai

e se lo sai caccia i segreti

che me lo merito un po’ anch’io

di stare in volo senza pesi

se questo pezzo di presente

mi presti almeno i tuoi amuleti

Ma quanto è vero che è per sempre

a volte anche un istante

che la paura di sbagliare è il tifo più importante

che se non scali la montagna non godrai il paesaggio

la vita è quello che ti accade

appena sei distratto

e siamo proprio come te

con un trucco da nascondere

e siamo tutti come te

che ci spingiamo un po’ più in alto

e poi cadiamo dalle nuvole

Luna

sveglia i pesci quanti bimbi che fai nascere

viva sugli specchi di milioni di pozzanghere

il giorno sembra un fulmine la fretta e il nuovo gioco

della gente

ma dimmi almeno se lo sai

e se lo sai quanto ci credi

che me lo merito un po’ anch’io

di avere ali alle pareti

se questo pezzo di presente

mi presti almeno i tuoi amuleti

Ma quanto è vero che è per sempre

a volte anche un istante

che la paura di sbagliare è il tifo più importante

che se non scali la montagna non godrai il paesaggio

la vita è quello che ti accade

appena sei distratto

e siamo proprio come te

con un lato da nascondere

e siamo tutti come te

che ci spingiamo un po’ più in alto

e poi cadiamo dalle nuvole

e poi cadiamo dalle nuvole

Dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

Ma quanto è vero che è per sempre

a volte anche un istante

che la paura di sbagliare è il tifo più importante

che non farai niente di grande senza l’entusiasmo

la vita è quello che ti sogni

in questo mondo matto

e siamo proprio come te

con qualcosa da nascondere

siamo tutti come te

che ci spingiamo un po’ più in alto

e poi cadiamo dalle nuvole