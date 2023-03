Entrevias 2 mi avrà convinto come la prima stagione della serie? Puoi leggere la recensione di Entrevias 1 cliccando sul link.

Devo dirti la verità…

Ho trovato strane alcune scelte del cast così come il comportamento di alcuni dei protagonisti principali: Nelson su tutti. Appare disorientato nella sua interpretazione e, all’inizio, anche se sa di volere una cosa, ne fa un’altra senza dare una reale spiegazione sul perché stia facendo quella cosa. La sua interpretazione nei primi episodi va in conflitto con tutto il contesto dato al personaggio nella prima stagione. Forse gli sceneggiatori di Entrevias 2 hanno pensato di mettere in mostra la criminalità delle baby gang in un modo abbastanza infantile, così come sono loro: “cioè che prendono decisioni e iniziative senza pensare in modo razionale.” Non lo so però, ma nei primi episodi il suo personaggio mi ha fatto veramente arrabbiare. Così come quello di Irene per tutta la stagione. Di lei ne parlerò più avanti.

C’è però una cosa che ho preferito della seconda stagione di Entrevías e che giustifica il voto di questa recensione. Te la dirò nelle prossime righe.

Mentre la prima stagione di Entrevías aveva certamente uno scopo nella sua trama multistrato, la seconda stagione sembra essere un po’ più libera nella trama. I personaggi sono stati introdotti, ma le conseguenze ora sono maggiori. Sembra che nella seconda stagione, il creatore David Bermejo e il suo staff di sceneggiatori stiano gettando tutti gli elementi della prima stagione nel pentolone e mescolandoli per vedere cosa ne esce. Ciò non significa che la storia non si muova come nella prima stagione. Infatti, si muove meglio perché sappiamo dove ogni membro del cast si trova e quali sono le sue motivazioni. La trama piuttosto stretta che Bermejo ha messo insieme nella prima stagione si è espansa. Ora Tirso sta per affrontare tutte le gang del quartiere, anziché solo assicurarsi che Irene sia al sicuro. Nata e Nelson cercano di prendere il controllo del quartiere con un grande approvvigionamento fornito da un misterioso trafficante di nome “Fantasma”. Ezequiel cerca di comprare la sua libertà infiltrandosi nella banda di Nata. E Irene, che apprezza ciò che suo nonno Tirso ha fatto per lei facendola vivere sotto le sue rigide regole, sarà coinvolta con Nelson in un modo che probabilmente allontanerà sia sua madre che Tirso.

Tirso e Nelson in Entrevias 2. Credits: Netflix.

Il cast principale presenta sempre Jose Coronado come Tirso, Nona Sobo come Irene, Felipe Londoño come Nelson, Laura Ramos come Gladys, Mano come Sanchis, Manuel Tallafé come Pepe, Itziar Atienza come Amanda, María de Nati come Nata, Luis Zahera come Ezequiel, Maria Molins come Jimena, Miguel Ángel Jiménez come Santi e diversi altri.

È sempre divertente vedere Coronado continuare ad essere un vecchio maleducato ed Ezequiel usare la sua conoscenza del quartiere per servire i propri interessi.

Ma non tutto il cast mi è piaciuto.

La nuova passione di Irene per la danza viene presentata e fatta morire in poco tempo e che dire della sua inaspettata decisione di tenere… lo scoprirai vedendo la serie. Tesoro, perché lo dovresti tenere? Questa sarà la domanda che ti assalirà per tutta la seconda stagione di Entrevias. Oltre a questo, non c’è alcun sviluppo del personaggio di Irene. Lei è ancora innamorata di Nelson nonostante veda come lui la tratta e lo veda baciare Nata. Ragazza, dai… perché?

Onestamente, la storia dell’aggressione sessuale è piuttosto interessante. È triste sapere che le scene rappresentate nella serie accadono nella realtà. Questo particolare aspetto e la lotta di Amanda per trovare i colpevoli è la cosa più intrigante di Entrevias 2.

Avevo dato 6 alla prima stagione e confermo il 6 alla seconda stagione. Anche se non mi sono piaciuti tanti aspetti della trama, lo scarso sviluppo di alcuni personaggi ecc… mi sono divertito a guardare Tirso e i tre moschettieri mentre si fanno giustizia nel famigerato quartiere spagnolo. E tu hai visto Entrevias 2? Ti è piaciuta questa seconda stagione? Dì la tua nei commenti.