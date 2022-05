Otto capitoli compongono la prima stagione di Entrevías, il cui protagonista è un ex soldato dell’esercito e ora proprietario di un negozio di ferramenta, che decide di farsi giustizia usando le proprie mani.

Situato a sud-ovest di Madrid, il quartiere di Entrevías ha ospitato i lavoratori della città dagli anni ’50 e dall’inizio di quest’anno è diventato l’ambientazione dell’omonima serie creata da David Bermejo.

Lo sceneggiatore ha deciso di ambientare la sua fiction televisiva sulla marginalità e violenza in questo rione di Puente de Vallecas (Madrid).

Forse non immaginava che la sua serie sarebbe diventata una delle più viste sulla TV spagnola e ora su Netflix Italia.

Dal suo debutto sulla piattaforma di streaming, avvenuto pochi giorni fa, Entrevías ha conquistato molti telespettatori internazionali con questa cruda storia di un ex militare risentito che chiede giustizia.

Questo ex militare si chiama Tirso Abantos (Jose Coronado), il proprietario di un negozio di ferramenta a Entrevías che abita a pochi isolati dal suo negozio. Un veterano capitano dell’esercito che ha prestato servizio in Bosnia ed è noto per il suo cattivo carattere.

Carattere che emerge quando, il giorno del suo compleanno, dei ragazzi rovinano il suo riposo mettendo musica ad alto volume e i figli provano ad estorcergli l’eredità. Una rabbia che si trasforma in preoccupazione quando a mezzanotte lo chiama la nipote Irene (Nona Sobo), che è di origine vietnamita – anche se per il razzista Tirso è semplicemente “cinese” – ed è stata adottata dalla figlia del protagonista.

meglio non disturbare il riposo di Tirso, qui interpretato da Jose Coronado.

Lo chiama chiedendogli di andare a cercarla in una delle vie più pericolose del quartiere, innescando l’asse della trama. Questo perché nella sua borsa nasconde un chilo di eroina che appartiene al boss della droga locale.

Lei e il suo fidanzato colombiano Nelson (Felipe Londoño) volevano ottenere soldi facili facendo i corrieri della droga così da scappare da Entrevías. La stessa droga che, scoperta dal nonno, finisce nello scarico del lavandino.

Una reazione improvvisa, come tutto ciò che fa Tirso, che metterà in pericolo la vita della ragazza e del suo fidanzato, e porterà il protagonista all’estremo quando il signore della droga Sandro (Franky Martín) e i suoi uomini, aggrediranno Irene.

Aggressione che spingerà l’ex soldato a farsi giustizia da solo e con l’aiuto dei suoi ex colleghi Pepe (Manuel Tallafé), proprietario del bar locale, e Sanchís (Manolo Caro), che combatte i suoi traumi di guerra con la droga.

Un trio che delle volte combina pasticci, ma che diventerà il mal di testa di Sandro. Allo stesso tempo, il poliziotto corrotto Ezequiel (Luis Zahera) cercherà di approfittare della situazione.

Tra i protagonisti non va dimenticata Gladys (Laura Ramos), che diventerà vicina di casa di Tirso. Ciò la fa entrare in una relazione di odio-amore con il ferramenta, che nasconde un barlume di gentilezza sotto il suo carattere ostile.

Il che lo rende l’antieroe di una storia ben fatta. Storia che ha fatto arrabbiare i veri residenti di Entrevías, che non hanno gradito il modo in cui la serie ha messo in evidenza la criminalità del quartiere.

Mi è piaciuta l’idea della serie, ma chi ha scelto Irene ha fatto una scelta orribile. Raramente vedi un’attrice così priva di talento. Diventa sempre più fastidiosa, e non in senso positivo. Ma era davvero necessario scegliere un’asiatica per il ruolo solo per sottolineare quanto sia razzista il nonno?

Parlando dei pregi, Entrevías esplora molti temi e li risolve in modo soddisfacente. Ci racconta un nuovo ordine di convivenza in una zona povera di Madrid, dove gli immigrati hanno trovato un posto dove stabilirsi in cerca di migliori opportunità. Ci mostra anche come questa realtà sia diventata un mondo con diversità e bisogni diversi, e come queste nuove forme si oppongano a quelle di Tirso.

Parla anche di legami familiari e fallimenti di comunicazione. Questo uomo etero che non ha paura di nulla, è rimasto ferito nei suoi sentimenti quando sua moglie lo ha lasciato con i loro due figli. Come un orso ferito, Tirso è uscito da quella situazione e non ha fatto altro che ferire la propria prole a causa del risentimento che stava attraversando.

Lodevole anche come Entrevías mette in luce la mancanza di opportunità, soprattutto per i più giovani. Vediamo come gli adolescenti vagano senza un progetto sulla propria vita o sul loro prossimo futuro, e il modo più veloce per guadagnare denaro è vendere droga. Figli di una generazione che non ha potuto accedere alle cose più elementari, a causa di varie situazioni, questi ragazzi cercano di frugare con quello che hanno a portata di mano o in alcuni casi scelgono di migrare verso altre destinazioni.

E tu hai visto Entrevías? Ti è piaciuta come serie? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.