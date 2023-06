Janine Tshela Nzua, da tutti noi conosciuta semplicemente come Epoque, è una giovane cantante e rapper di origine congolese che è nata a Torino per poi crescere tra Parigi e Bruxelles.

Alla fine, torna nella città italiana dove frequenta le scuole ed inizia ad appassionarsi al mondo della musica. A darle la spinta necessaria per far diventare questa passione un lavoro è stato il producer Di Gek, da sempre appassionato di musica africana. I due collaborano insieme ed, in poco tempo, Epoque inizia a farsi conoscere nel panorama della musica italiana e non solo: infatti le sue canzoni sono un mix tra italiano, francese ed il lingala (la lingua ufficiale della Repubblica Democratica del Congo). Senza ombra di dubbio, la canzone che l’ha portata alla ribalta è stata Boss (Io&Te) per Virgin Records che ha ottenuto ascolti da record e poi sono arrivati i duetti con Irama, Jovanotti ed Ernia. Ed oggi Epoque è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Curacao che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Epoque – Foto: Chloe Rose

Il significato di Curacao

Curacao, il nuovo singolo di Epoque, è un tributo alla rumba congolese ed alle sue origini. In questo brano, la cantante celebra uno dei suoi momenti preferiti durante le giornate dell’estate, ovvero il tramonto. Il momento in cui tutto diventa più calmo, va via la folla della giornata e resti da sola con te stessa ed i tuoi pensieri, lontano dalla frenesia. Un momento di serenità dove si può anche trovare l’amore e decidere con esso di percorrere un pezzo di strada insieme.

E tu sei un fan di Epoque? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Curacao? Ti aspettiamo nei commenti!