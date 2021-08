Eric Clapton sembra frustrato dal vaccino contro il Covid-19 e ne parla sulla nuova canzone “This Has Gotta Stop“.

Volendo dare un’ultima esternazione contro le vaccinazioni per il Covid- 19 e il lockdown, Eric Clapton ha pubblicato a sorpresa un nuovo singolo, “This Has Gotta Stop”, accompagnato da un video animato che affronta anche il disastro del cambiamento climatico.

“This Has Gotta Stop” sembra far riferimento ad alcuni dei problemi di salute che Clapton ha detto di aver sperimentato dopo aver ricevuto una vaccinazione AstraZeneca all’inizio di quest’anno. Parla di risultati “disastrosi”. Dopotutto non è stato il primo ad aver avuto problemi con il vaccino AstraZeneca. “Le mie mani e i miei piedi erano congelati,” scrisse all’epoca. “Sapevo che qualcosa stava andando male. Non riesco a muovere le mani, sto sudando. Voglio piangere, ma non posso. Non ce la faccio più.” Nel ritornello canta: “questo deve finire. Basta, ne abbiamo abbastanza. Non ce la faccio più a sopportare questo BS”.

Scritta da Clapton, la canzone vede la partecipazione del batterista Sonny Emery, del bassista Nathan East e della corista Sharon White, ed è stata prodotta da Simon Climie, anche lui da molti anni nella squadra di Clapton.

Il significato di This Has Gotta Stop

In parole povere, Eric Clapton canta sull’essere oppressi, e il destinatario è il suo oppressore. Non si spinge fino a identificare chi o cosa sia il destinatario. Ma è molto probabile che sia il governo.

Possiamo tranquillamente fare un’ipotesi del genere non solo in base al testo della canzone, ma anche per via della posizione che Clapton ha assunto su un altro singolo, Stand and Deliver (2020), che ha pubblicato alcuni mesi fa.

Quindi, quando si riferisce al destinatario che cerca di “reclamare la sua anima”, sappiamo che probabilmente non fa riferimento alla religione. Piuttosto, sta dicendo che le sue libertà personali vengono a meno.

E il motivo per cui sta “pensando ai suoi figli” in questa situazione è perché è preoccupato del loro futuro. Clapton crede che col passare del tempo il governo diventerà ancora più bullo, di quanto lo sia ora. E ovviamente quello che sta dicendo è che “questo deve finire”.

Il video musicale di This Has Gotta Stop

Il video include immagini di persone trasformate in marionette o che fissano i loro telefoni in stile zombie; politici o funzionari governativi che si rivolgono alla folla; e altri con cartelli che dicono “Libertà” e “Basta”. È presente anche un’illustrazione dei Jam for Freedom, il gruppo britannico di artisti di strada anti-lockdown che Clapton sostiene, oltre a immagini di un mondo in fiamme a causa di un disastro ambientale.

“This Has Gotta Stop” si collega ai recenti e controversi commenti di Clapton sulla gestione della pandemia. A luglio, Clapton ha annunciato che “non si sarebbe esibito su nessun palco in cui fosse presente un pubblico discriminato”. Il tour negli Stati Uniti di Clapton, che è limitato principalmente alle arene al coperto nel sud, dovrebbe iniziare il 13 settembre a Fort Worth, in Texas, prima di concludersi il 26 settembre in Florida.

Il testo di This Has Gotta Stop di Eric Clapton

This has gotta stop

Enough is enough

I can’t take this BS any longer

It’s gone far enough

If you wanna claim my soul

You’ll have to come and break down this door

I knew that something was going on wrong

When you started laying down the law

I can’t move my hands

I break out in sweat

I wanna cry

Can’t take it anymore

This has gotta stop

Enough is enough

I can’t take this BS any longer

It’s gone far enough

If you wanna claim my soul

You’ll have to come and break down this door

I’ve been around

Long long time

Seen it all

And I’m used to being free

I know who I am

Try to do what’s right

So lock me up and throw away the key

This has gotta stop

Enough is enough

I can’t take this BS any longer

It’s gone far enough

If you wanna claim my soul

You’ll have to come and break down this door

Thinkin’ of my kids

What’s left for them

And then what’s coming down the road

The light in the tunnel

Could be the southbound train

Lord, please help them with their load

This has gotta stop

Enough is enough

I can’t take this BS any longer

It’s gone far enough

If you wanna claim my soul

You’ll have to come and break down this door

This has gotta stop

Enough is enough

I can’t take this BS any longer

It’s gone far enough

If you wanna claim my soul

You’ll have to come and break down this door

(This door)

(This door)

(This door)

(Break down this door)

(This door)

(This door)

(This door)

(Break down this door)