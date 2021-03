Ermal Meta continua ad ottenere un successo dietro l’altro ed a confermarsi uno dei nomi più promettenti sulla scena musicale italiana. Il cantante albanese, classe 1981, con la sua Un milione di cose da dirti è riuscito a conquistare il primo posto nella classifica parziale del Festival di Sanremo 2021, ma anche in quella generale e ieri sera è arrivato il tris. La serata dedicata alla canzone d’autore sul palco dell’Ariston lo ha visto arrivare alla vetta della classifica ancora una volta ed eguagliare la vittoria ottenuta nella serata cover con Amara terra mia. Ed ora c’è chi non ha più dubbi sul fatto che sarà lui il prossimo vincitore, pronto a replicare il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018 con il brano Non mi avete fatto niente, in coppia con Fabrizio Moro.

Ermal Meta a Sanremo 2021: la scelta di Caruso

Per la serata dedicata alle cover, Ermal Meta ha scelto di omaggiare Lucio Dalla. Il cantautore scomparso nel 2012 proprio ieri avrebbe compiuto settantotto anni ed il brano scelto dal cantante è uno dei capisaldi della musica di Dalla, ovvero Caruso, brano da brividi. A dispetto di quanto si possa pensare, Ermal Meta non ha scelto questo artista per omaggiare la ricorrenza, ma per il forte amore che nutre nei confronti di Napoli e per il rispetto che porta a Lucio Dalla. Tuttavia, le persone a lui vicine gli avevano sconsigliato di scegliere questa cover, ma per Ermal Meta non esistono limiti, come lui stesso ha affermato:

“Non ho fatto calcoli. Cerco sempre di andare contro i consigli anche se sono saggi perché preferisco misurarmi con i miei limiti, mettermi un guanto di velluto per toccare qualcosa di intoccabile”.

Ermal Meta a Sanremo canta Caruso

L’esibizione di Ermal Meta durante la serata cover a Sanremo 2021

Per vedere Ermal Meta sul palco dell’Ariston è stato necessario aspettare quasi le 2 di notte, ma alla fine è arrivato e la sua decisione di scegliere Caruso di Lucio Dalla si è rivelata una scelta azzeccata. Accompagnato dalla Napoli Mandolin Orchestra, ancora una volta ha dimostrato che la sua voce si sposa bene con tutto ed è in grado di emozionare, far venire i brividi. È riuscito a vincere anche in questa difficile prova che, però, ha visto il web diviso in due: c’è chi non condivide il suo primo posto, preferendo altre esibizioni, e chi invece supporta a pieno il cantante. Ovviamente si tratta di questioni di gusti, ma il suo talento non si può certo negare. In una serata in cui le stecche sono state spesso protagoniste, Ermal Meta non ha sbagliato mezza nota.

