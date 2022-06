Ermal Meta è un cantautore dell’Albania classe 1981, arrivato in Italia all’età di 13 anni. In poco tempo è riuscito a diventare una delle voci più amate nel panorama della musica italiana e non solo. Dopo l’esperienza con il gruppo La Fame di Camilla, ha intrapreso la carriera da solista ed è stato protagonista di brani in grado di emozionare come A parte te, Un milione di cose da dirti, Non mi avete fatto niente (brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro), Piccola anima, Vietato morire, Ragazza paradiso e Dall’alba al tramonto per citarne alcuni.

Tuttavia, Ermal Meta non è solo un cantante, ma ha anche debuttato nelle vesti di scrittore con il libro Domani e per sempre edito da La Nave di Teseo e pubblicato lo scorso maggio. Nel libro pone l’accento sul suo paese e sul popolo albanese che, in silenzio ed in punta di piedi, è riuscito ad attraversare la storia portando sulle spalle un grande peso. Da tempo aveva questa idea nella mente, proprio come gli succede quando arriva l’idea di una nuova canzone, ed alla fine ha deciso di dare spazio alla sua fantasia e di debuttare nel mondo della letteratura con il suo romanzo storico. A tal proposito, Ermal Meta afferma che:

“Attraverso la storia di un uomo e del suo peregrinare ho voluto raccontare la storia e l’epopea di un popolo, quello albanese, che ha attraversato la storia in punta di piedi ma portando sulle spalle un peso insormontabile. Ho sentito l’obbligo morale di restituire qualcosa alle mie radici. Una parte della storia di questo continente merita di essere conosciuta”.

Il cantante Ermal Meta con il suo libro Domani e per sempre

Protagonista del romanzo Domani e per sempre è il piccolo Kajan, un bambino di sette anni che vive nell’Albania occupata dai nazisti nel 1973 in compagnia del nonno Betim che cerca, in tutti i modi, di tenerlo lontano dalla crudeltà della guerra mentre i suoi genitori sono partigiani che combattono contro l’arrivo dei tedeschi. Fino a quando, però, la guerra arriva anche a casa di Kajan con il cantante albanese che racconta:

“Cornelius soldato tedesco disertante, bussa alla porta di Betim per chiedere aiuto. Cornelius, che prima della guerra era un musicista, insegnerà a Kajan a suonare il pianoforte: questo gli cambierà la sua vita”.

In questo romanzo si fondano due delle più grandi passioni di Ermal Meta, ovvero la musica e la storia. Un lungo lavoro iniziato durante il lockdown del 2020 e conclusosi dopo oltre un anno con il cantante che ha riletto ben sette volte il romanzo prima che andasse in stampa. In poco tempo, il libro ha avuto un grande successo tanto che è già pronto per essere trasformato in una fiction. A darne l’annuncio lo stesso Ermal che, durante un’intervista a Domenica In con Mara Venier, ha affermato che è stata una bellissima sorpresa e che non se lo aspettava. Al momento non ci è dato sapere di più poiché si tratta di un progetto nelle fasi iniziali, quindi sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo per trovare un cast degno, i luoghi perfetti per le riprese, decidere la data di inizio delle riprese. Se tutto va per il meglio, però, dovrebbe arrivare sul piccolo schermo entro il prossimo anno e sicuramente Ermal Meta avrà un ruolo attivo nella fiction. Nel frattempo, il cantante continua a girare l’Italia presentando il suo romanzo nell’attesa di tornare a cantare live sul palco dopo due anni di stop a causa della pandemia. E per chi se lo stesse chiedendo, ebbene si: Ermal Meta ha intenzione di scrivere un altro romanzo.

E tu hai già avuto modo di leggere il romanzo Domani e per sempre di Ermal Meta? Secondo te da chi sarebbe formato il cast ideale per la fiction? Ti aspettiamo nei commenti!