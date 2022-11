Matteo Professione, da tutti noi conosciuto con il nome d’arte di Ernia, è un rapper di Milano classe 1993. Nonostante la sua giovane età, si è già reso protagonista di una carriera degna di nota che l’ha portato ad essere amato dai giovani e dai meno giovani.

Voce di brani come Superclassico, Nuda, Ferma a guardare, 10 ragazze, Pensavo di ucciderti, Paranoia mia fino a Sparami. Ed oggi Ernia torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 18 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Bella Fregatura che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album dal titolo Io non ho paura che vede anch’esso la luce oggi e che è stato annunciato lo scorso ottobre tramite i profili social del cantante. Si tratta del suo quarto album in studio ed arriva a due anni di distanza dal suo ultimo lavoro Gemelli che ha ottenuto 4 dischi di platino e 10 certificazioni platino per i singoli. L’uscita dell’album è stata anticipata in un modo originale: infatti, in diverse città italiane, sono stati affissi dei manifesti pubblicitari con la frase: “Hai paura del nuovo? Dovresti”.

Il rapper Ernia

Il significato di Bella Fregatura

Bella Fregatura, il nuovo singolo di Ernia, si caratterizza per la sua melodia che ci fa subito riconoscere lo stile del rapper. Tuttavia, si tratta di un pezzo in grado di emozionare e di lasciare il segno poiché parla dell’innamorarsi perdutamente di qualcuno in maniera, però, disillusa: “Non so fare programmi nel presente né per sempre e far coincidere tutto non è facile per niente”.

Ernia è reduce da un’estate di successo con il suo Gemelli Tour che, da giugno a settembre, lo ha portato in giro per l’Italia ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto che le due date di Milano al Carroponte sono diventate sold out nel giro di poco tempo.

E tu sei un fan di Ernia? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Bella Fregatura? Ti aspettiamo nei commenti!