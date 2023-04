Matteo Professione, da tutti noi conosciuto con il nome d’arte di Ernia, è un rapper di Milano classe 1993. Nonostante la sua giovane età, si è già reso protagonista di una carriera degna di nota che l’ha portato ad essere amato dai giovani e dai meno giovani.

Voce di brani come Superclassico, Nuda, Ferma a guardare, 10 ragazze, Pensavo di ucciderti, Paranoia mia fino a Sparami. Ed oggi Ernia torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Il mio nome che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. I più attenti conoscono già questa canzone in quanto fa parte del disco Io non ho paura (che è stato certificato disco di platino) e nella tracklist è stato uno dei brani più amati. In realtà, però, oggi Ernia ha deciso di dare una nuova vita al singolo e di farlo uscire in versione remix. E soprattutto il rapper non sarà solo perché sulle note di Io non ho paura duetta con Mara Sattei, la cantautrice reduce dall’ultimo Festival di Sanremo con il brano Duemilaminuti, certificato disco d’oro.

Il rapper Ernia insieme a Mara Sattei

Il significato di Il mio nome

Nella nuova versione de Il mio nome, Ernia fa un omaggio alla tradizione del rap dell’inizio degli anni Duemila. Si tratta della tipica canzone d’amore, ma il rapporto è alla costante ricerca di nuovi stimoli che possano permettere ad essa di andare avanti. Il rapper, infatti, canta: “Se in strada si scazza, tu fai la pazza e urli pure in pubblico, ciò mi imbarazza, dei due sono quello più pudico. A costo di esser cattivo, se c’è qualcosa, lo esprimo, tu dici: Niente, però c’hai il mutismo selettivo”.

Nel frattempo, Ernia è pronto per tornare protagonista dei live con il suo Tutti hanno paura Summer Tour che lo porterà in giro per l’Italia con ben quindici date. Si iniziai il 3 giugno al Nameless di Annone di Brianza (provincia di Lecco) per poi passare per altre città italiane come Catania, Caserta, Genova e Firenze per dirne alcune. Ed i suoi fan sono pronti e non vedono l’ora di poter assistere ad una sua esibizione live e cantare tutti insieme i suoi successi del passato, ma soprattutto anche i nuovi singoli che i fan amano già molto.

E tu sei un fan di Ernia? Hai già avuto modo di ascoltare il singolo Il mio nome nella nuova versione? Ti aspettiamo nei commenti!