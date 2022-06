Eros Ramazzotti è un cantautore di Roma classe 1963. Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che si tratta di uno dei cantanti più amati nel nostro paese e non solo: è molto amato anche a livello mondiale anche grazie alle sue numerose collaborazioni importanti con artisti dal calibro di Ricky Martin, Anastacia, Cher, Tina Turner fino a Luis Fonsi. Parlare solo di alcune sue canzoni è impossibile poiché ogni suo brano è stato un successo internazionale.

Voce di Più bella cosa, Cose della vita, Un’altra te, Se bastasse una canzone, Quanto amore sei, Fuoco nel fuoco, Ti sposerò perché, Parla con me e Per le strade una canzone per citarne alcune. Ed oggi torna protagonista del mondo musicale. Da oggi, venerdì 10 giugno, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Ama, atteso con ansia dai suoi fan ed anticipato da un simpatico countdown social che Ramazzotti condivideva ogni giorno sulle storie di Instagram.

Il significato di Ama

Ama, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, è un messaggio di amore universale ed anche un inno alla libertà. Si tratta di un invito ad amare come si vuole e che si vuole, senza limiti, senza barriere e senza confini con Ramazzotti che canta: “Senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell’ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell’invidia che non si lava più via”. In Ama c’è la necessità di celebrare questo bellissimo sentimento in ogni sua forma o sfaccettatura: “Ama come senti, in ogni forma libera perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia, ama in ogni forma che l’amore libera perché anche tu così rinascerai tutte le volte che amerai di nuovo”.

Il cantante Eros Ramazzotti

Dopo quattro anni lontano dalla scena musicale, Eros Ramazzotti è pronto a tornare anche con un nuovo album dal titolo Battito Infinito che sarà disponibile a partire dal 16 settembre, ma che è già possibile pre ordinarlo. Ed inoltre ha anche annunciato il Battito Infinito World Tour che, da settembre 2022 a maggio 2023, lo porterà in giro per il mondo con la prima data a Los Angeles il 30 ottobre per poi passare dal Nord al Centro America e concludere nell’America Latina (dove è davvero molto amato) ed arrivare in Europa. A proposito dei concerti, sui suoi profili social, Eros ha scritto:

“Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme”.

