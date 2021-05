Harry di Inghilterra e Meghan Markle continuano ad essere al centro dell’attenzione pubblica mondiale dopo la loro decisione di abbandonare la famiglia reale inglese (ed i relativi privilegi) e di trasferirsi dapprima in Canada e poi negli Stati Uniti. Il motivo dell’addio non è mai stato rivelato: ci sono diversi rumors, ma mai nulla di certo.

Ora il motivo della decisione presa da Harry e Meghan pare sia pronto per essere svelato nel film Escaping the Palace di Lifetime e diretto da Menhaj Huda dove i protagonisti saranno proprio i duchi di Sussex. Non è certo la prima volta che viene fatto un film su Harry e Meghan. Ricordiamo nel 2018 la pellicola Harry&Meghan: A Royal Romance e nel 2019 Harry&Meghan: Becoming Royal. Questa volta, tuttavia, ci sono tutti i presupposti per distinguersi dai due lavori precedenti proprio perché, come anticipa la sinossi del film:

“Scopriremo cosa è realmente accaduto a palazzo che ha portato Harry e Meghan ad abbandonare tutto e crearsi un nuovo futuro per loro e il piccolo Archie. Il film esplorerà nel dettaglio l’isolamento e la crescente tristezza di Meghan, il disappunto nel non essere stati difesi contro gli attacchi della stampa e la paura di Harry di vedere la storia ripetersi davanti ai suoi occhi, e di non essere in grado di proteggere sua moglie e suo figlio dalle stesse forze che potrebbero aver contribuito alla morte precoce di sua madre”.

I protagonisti del film Escaping the Palace

A vestire i panni di Harry sarà Jordan Dean (già noto per aver preso parte a The Punisher), mentre Sydney Morton (di Manifest) sarà Meghan. Troveremo anche Jordan Whalen nei panni del Principe William e Laura Mitchell in quelli della moglie Kate Middleton. Vi saranno la Regina Elisabetta II interpretata da Maggie Sullivun ed il Principe Carlo da Steve Coulter. Presenti anche le attrici Bonnie Soper che vestirà i panni di Lady Diana e Deborah Ramsay che sarà Camilla Parker Bowles. L’inizio delle riprese è atteso per questa settimana in Canada, precisamente a Vancouver, mentre il film andrà in onda sul piccolo schermo già questo autunno.

