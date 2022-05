È ormai tutto pronto per l’inizio dei tanto attesi, e chiacchierati, Eurovision contest 2022. La 66esima edizione della kermesse canora si terrà nel capoluogo piemontese, Torino, in seguito alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno con Zitti e Buoni. Nell’albo d’oro della manifestazione, questa è la terza volta che si svolge l’evento nel Bel Paese. L’ultima volta 31 anni fa, nel 1991, mentre la prima volta nel 1965.

A presentare ci saranno Alessandro Cattelan, volto noto della tv italiana, Laura Pausini, cantante internazionale e tra le più belle voci italiane, e Mika, anch’esso molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale. Il tutto si svolgerà dal 10 al 14 marzo, al PalaOlimpico di Torino, per 5 giorni di festa. Come sempre c’è grande ansia di scoprire chi trionferà. I vincitori secondo i bookmaker, attenti a questi eventi, sembrano essere gli ucraini, con la Kalush Orchestra.

Eurovision 2022, vittoria contesa tra Ucraina, Italia e Svezia

L’hype è alle stelle per l’avvio dell’Eurovision contest 2022. La Kalush Orchiestra si attesta ad essere la vincitrice annunciata, visto la guerra in atto in Ucraina che ha portato all’esclusione degli artisti russi dalla kermesse. Il brano prende il nome di “Stefania” ed è un inno alle madri che mischia al proprio interno sonorità folk e hip hop. Già nella scorsa edizione la canzone ucraina venne molto apprezzata dal pubblico, chissà che quest’anno non riesca a portare a casa l’ambito titolo.

Dopo aver trionfato a mani basse la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco sono pronti a prendersi anche l’Eurovision Contest. Il duo che ha incantato l’Italia con il brano Brividi rappresenteranno il tricolore in un evento che li vede come i secondi favoriti alla vittoria finale. La loro hit sarà proposta anche alla kermesse europea, però in chiave più breve, visto che i brani non possono superare i tre minuti.

Ci si aspetta molto dai due artisti, specialmente dopo l’incredibile vittoria dei Maneskin la scorsa edizione in terra olandese. Zitti e buoni ha scalato le classifiche di tutto il mondo, diventando una vera e propria hit mondiale. Questo ha sancito la definitiva ascesa della band.

Sul terzo gradino dei favoriti troviamo la cantante svedese Cornelia Jakobs. Una vera canzone pop, fatta come si deve. Il titolo è Hold Me Closer e la voce di Cornelia, un po’ graffiante, risulta molto piacevole, su un arrangiamento ben fatto e con sonorità molto orecchiabili. Certamente ascoltandola vengono in mente artisti del calibro di Sia, ma nulla toglie alla bellezza della canzone, che si attesta essere la vera sorpresa di questo Eurovision 2022.

Infine gli occhi e i riflettori sono anche un Achille Lauro, rappresentante del San Marino. L’artista eccentrico è pronto a far impazzire la platea del PalaOlimpico di Torino, con una canzone che ricorda quelle fatte in precedenza. Il pezzo si chiama Stripper ed è stata preferita a Domenica. La piccola nazione non ha mai superato la 19esima posizione alla kermesse canora, per questo motivo si affida a Lauro. Chissà che con il suo stile stravagante e irriverente non riesca nell’intento di strappare un piazzamento o perché no una vittoria clamorosa che sa di rivalsa verso il Bel Paese.