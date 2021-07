La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 ha rappresentato una doppia gioia per l’Italia: da una parte la felicità di vedere la nostra musica prevalere sulle dirette concorrenti, dall’altra la possibilità di poter ospitare la kermesse canora nel nostro paese dopo ben 31 anni dall’ultima volta andata in scena a Roma nel 1991. E soprattutto una sorta di rivincita per il bel paese dopo il difficile periodo vissuto.

Certo, manca ancora poco meno di un anno, ma un evento di questa portata è necessario iniziare ad organizzarlo in anticipo. Sono diversi i requisiti richiesti ad una città per poter ospitare l’Eurovision Song Contest, primo tra tutti la presenza di un palazzetto al chiuso (ragione per cui la città di Verona con la sua Arena non ha potuto partecipare) e che sia una città facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto pubblici. Inizialmente erano due le città che sembravano destinate a contendersi questo titolo: Milano e Roma che ora, paradossalmente, sono quelle meno quotate. Oggi pomeriggio, la Rai ha comunicato l’elenco completo delle città italiane che si sono candidate per poter ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. Sono ben diciassette città.

Eurovision Song Contest

Le città candidate all’Eurovision Song Contest 2022 in ordine alfabetico

Acireale (Catania)

Alessandria

Bertinoro di Romagna (Forlì Cesena)

Bologna

Firenze

Genova

Jesolo (Venezia)

Matera

Milano

Palazzolo Acreide (Siracusa)

Pesaro

Rimini

Roma

Sanremo (Imperia)

Torino

Trieste

Viterbo

Con Bologna, Firenze e Torino che, almeno al momento, sembrano prevalere sulle altre concorrenti. La scelta arriverà entro la fine del mese di agosto e sarà fatta dalla Rai insieme all’European Broadcasting Union. Non ci resta altro che attendere anche per conoscere i nomi di chi sarà alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022. Per ora si è parlato di Chiara Ferragni e di Alessandro Cattelan, ma è ancora presto per avere conferma.

E tu per quale città fai il tifo? Andrai a vedere dal vivo l’Eurovision Song Contest 2022? Ti aspettiamo nei commenti!