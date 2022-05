Dopo un anno di attesa finalmente ci siamo. Questa sera, infatti, farà il suo debutto la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. Si tratta di un’edizione importante poiché andrà in scena dall’Italia e precisamente da Torino, dopo la vittoria dei Maneskin sul palco di Rotterdam con il brano Zitti e Buoni.

In questi mesi si sono susseguite diverse notizie. Primo tra tutti sappiamo che l’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022, sono pronti a rappresentare l’Italia con una nuova versione del brano Brividi. Tuttavia, anche un altro volto italiano sarà sul palco dell’Eurovision, ovvero quello di Achille Lauro che rappresenterà invece San Marino. Da una parte gli artisti italiani sono favoriti alla vittoria (qui trovi gli altri concorrenti favoriti per la vittoria), ma dall’altra parte no visto che si esibiranno per noni durante la serata conclusiva di sabato, una posizione non molto vantaggiosa secondo la critica. Inoltre, sappiamo anche che saranno tre i volti a condurre la kermesse canora. Si tratta di Laura Pausini, Mika e di Alessandro Cattelan, tre nomi molto amati in Italia così come nel resto del mondo.

Il logo di Eurovision Song Contest Italia

Ed oggi arrivano ulteriori indiscrezioni sul loro ruolo. I tre, infatti, si alterneranno alla conduzione dell’evento musicale al Pala Olimpico e proprio stasera, durante la serata di apertura, i tre conduttori saliranno sul palco subito dopo l’esibizione di 40 ballerini per un omaggio al sole. La serata di giovedì, quella della seconda semifinale, sarà invece aperta dal solo Alessandro Cattelan che farà conoscere al mondo intero il popolo italiano con i suoi pregi ed i suoi difetti basandosi molto sull’autoironia e facendo una sorta di anticipazione del suo prossimo tour in giro per l’Italia, dal titolo Salutava Sempre: cliché e luoghi comuni sugli italiani che gli daranno l’opportunità di farsi conoscere ancora meglio dal pubblico internazionale poiché tra i tre conduttori lui, senza dubbio, è quello meno famoso nel resto del mondo. La finale di sabato sera, invece, sarà aperta da Laura Pausini che non si troverà al Pala Olimpico, ma in Piazza San Carlo con i musicisti di Rokin’1000: la cantante presenterà alcuni dei suoi successi più famosi esibendosi in cinque lingue diverse. Spazio, ovviamente, anche per Mika in veste di cantante con un medley e la presentazione in diretta mondiale del suo nuovo singolo.

La Pausini, Cattelan e Mika non vedono l’ora di iniziare questa avventura. Dopo essere stati ospiti al Festival di Sanremo, non si sono più incontrati, quindi si riabbracceranno direttamente a Torino, ma nel frattempo hanno preparato tutto nei minimi dettagli. Durante un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, hanno rivelato che hanno una chat su Whatsapp dal nome 3 Euroguys dove si scambiano messaggi ed opinioni con Laura Pausini che scrive molto spesso, al contrario di Mika che non è molto avvezzo a scambiare messaggi.

E tu stasera seguirai l’Eurovision Song Contest? Cosa ti aspetti da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika? Ti aspettiamo nei commenti!