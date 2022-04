Ci siamo, manca sempre meno al 10 maggio, ovvero il giorno in cui inizierà l’Eurovision Song Contest per l’edizione 2022 e ci terrà compagnia fino al 14 maggio. Un’edizione speciale perché, dopo la vittoria dei Maneskin sul palco di Rotterdam, la kermesse canora arriva in Italia dopo trent’anni e lo farà con Blanco e Mahmood a rappresentare la nostra nazione.

I due hanno vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi (che subirà delle modifiche seguendo il regolamento dell’Eurovision Song Contest) e sono pronti ad incantare il popolo europeo e non solo. La coppia artistica si esibirà per nona, una posizione che per la critica non è delle migliori poiché va in scena durante la prima parte dello show, ovvero molto lontano dal momento del televoto e sarà necessario aspettare la fine di tutte le esibizioni, rischiando di dimenticarsi il brano. Come sappiamo, a condurre l’Eurovision Song Contest saranno tre volti molto amati del pubblico italiano, stiamo parlando di Laura Pausini, Alessandro Catellan e Mika. Nel frattempo, più ci avviciniamo alla data, più iniziano ad emergere i primi dettagli per quelle che saranno serate all’insegna della musica e del divertimento.

Ad esempio, sappiamo che Diodato sarà tra gli ospiti d’onore della kermesse canora. Possiamo affermare che si tratta di una sorta di riscatto per il cantante che non ha potuto godersi la sua esibizione all’Eurovision Song Contest di Rotterdam poiché, dopo la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, è arrivato il lockdown e tutto è stato cancellato, compreso l’Eurovision Song Contest. Il cantante si è esibito per il simbolico Eurovision Europe Shine A Light cantando in un’Arena di Verona vuota con il video che ha fatto il giro del mondo. Diodato salirà sul palco del Pala Olimpico di Torino la prima serata, ovvero il 10 maggio, in occasione della prima semifinale e porterà in scena una versione speciale della sua Fai Rumore. Il cantante ha commentato la notizia sui suoi profili social:

“Già arrivata la notizia? No? Beh allora sono molto felice di dirvi che sarò ospite all’Eurovision Song Contest nella serata del 10 maggio. C’è una canzone che dobbiamo cantare tutti insieme da un po’ di tempo. È partita dal palco di Sanremo, passata per l’Arena di Verona, per tanti teatri e luoghi bellissimi e ora, finalmente, arriverà anche su quel palco. Ci vediamo lì”.

Certo, non sarà la stessa cosa poiché Diodato non sarà in gara e non rappresenterà l’Italia, ma i telespettatori non vedono l’ora di poterlo vedere su quel palco e sono curiosi di vedere quale sarà la versione speciale di Fai Rumore che lo vedrà protagonista.

E tu cosa ne pensi di questa notizia? Sei felice per Diodato che ha la possibilità di tornare all’Eurovision Song Contest? Ti aspettiamo nei commenti!