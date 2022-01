Ormai ci siamo: manca sempre meno all’Eurovision Song Contest che andrà in scena il 10, il 12 ed il 14 maggio. Si tratta di una delle kermesse canore più attese in tutta Europa e non solo. È sufficiente pensare che vi prende parte anche l’Australia e che è seguito con passione poiché dà la possibilità di vedere, sullo stesso palco, i migliori artisti di Europa con le loro canzone.

Quest’anno è importante per il nostro paese poiché l’Eurovision Song Contest andrà in scena nella nostra Torino, precisamente al Palaolimpico. Dopo la vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e Buoni sul palco di Rotterdam, la manifestazione torna in Italia a distanza di 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno nel 1990. Per mesi c’è stata l’incognita sulla città che lo avrebbe ospitato: diverse le candidate da Nord a Sud, ma alla fine ha prevalso il capoluogo piemontese che ha avuto la meglio rispondendo a tutte le richieste necessarie come la presenza di un certo numero di hotel, un palazzetto al chiuso e l’essere facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici. Il primo punto interrogativo è stato risolto, ma ne è rimasto un altro.

Chi condurrà l’Eurovision Song Contest? Come sappiamo, sul palco vengono sempre scelti nomi conosciuti almeno a livello europeo. Per questo motivo, inizialmente, si era pensato alla coppia composta da Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan con l’influencer che vanta un’immagine internazionale ed è molto amata. Eppure la bella Ferragni non salirà sul palco, mentre stando alle ultime indiscrezioni ci sarà Cattelan e non sarà da solo. Si era parlato anche della possibile presenza di Mika, nonostante le numerose smentite. Il cantante di Beirut, classe 1983, non ha ancora firmato il contratto, ma è in trattativa per essere tra i conduttori. Ed infine un ultimo nome che è spuntato solo negli ultimi giorni, quello di Laura Pausini e che si dimostra una carta vincente poiché la Pausini vanta un grande successo internazionale e la musica è il suo lavoro.

Eurovision Song Contest

Ad anticipare questa notizia ci ha pensato l’agenzia Adnkronos, ma per l’ufficialità è necessario aspettare la prossima settimana e, più precisamente, il 2 febbraio ovvero la seconda serata del Festival di Sanremo quando la Pausini salirà sul palco dell’Ariston come superospite e darà la bella notizia. Si tratta di tre nomi adatti a condurre l‘Eurovision Song Contest sia grazie alla loro ottima conoscenza della lingua inglese, ma anche grazie al loro talento, al loro successo ed alle loro capacità artistiche. Nel frattempo c’è stato il taglio del nastro per l’edizione in arrivo con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino. È stato scelto il logo ufficiale ed anche la frase identificativa che sarà The Sound of Beauty, ovvero la sintesi di musica e di arte, dove la tipica bellezza artistica che simboleggia l’Italia si fonde con la bellezza musicale.

E tu cosa ne pensi della scelta dei conduttori dell’Eurovision Song Contest? Avresti voluto vedere altri nomi sul palco di Torino? Ti aspettiamo nei commenti!