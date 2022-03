Ormai ci siamo, manca sempre meno al 10 maggio, giorno in cui si apriranno le danze e l’Eurovision Song Contest inaugurerà la stagione 2022 andando in scena fino alla serata finale di sabato 14 maggio. Si tratta della terza edizione della kermesse musicale che si svolgerà in Italia: dopo il 1965 ed il 1991 si torna nel nostro paese grazie alla vittoria dei Maneskin ottenuta lo scorso anno a Rotterdam con il brano Zitti e Buoni.

Torino ed il suo Pala Alpitour sono pronti per questo evento con alla conduzione Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Un evento atteso con ansia da tutto il pubblico italiano. D’altronde l’Eurovision è molto amato in tutta Europa e non solo poiché dà la possibilità di vedere i migliori artisti europei sul palco. A rappresentare l’Italia, ovviamente, ci saranno Mahmood e Blanco grazie alla vittoria ottenuta al Festival di Sanremo di quest’anno con la canzone Brividi. Tuttavia, i due si esibiranno con una versione inedita del loro brano poiché il regolamento dell’Eurovision Song Contest consente agli artisti in gara di presentarsi con canzoni che non superino i tre minuti. Così per i cantanti sarà necessario eliminare 30 secondi. Nel frattempo, arriva un’ulteriore novità ovvero è stato reso noto l’ordine di esibizione della finale. La scaletta ufficiale non è stata ancora sorteggiata, ma l’Italia, essendo il paese ospitante, ha potuto estrarre a sorte il primo bigliettino e scoprire la posizione dei nostri Mahmood e Blanco. I due saranno noni come da sorteggio eseguito da Martin Osterdahl, executive supervisor della kermesse.

Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo

Una posizione che, però, per la critica non è delle migliori perché va in scena durante la prima parte dello show, molto lontana dal momento del televoto ed è quindi necessario aspettare la fine di tutte le esibizioni. Infatti, le quotazioni per la loro vittoria sono diminuite dopo questa notizia. Ma per quanto riguarda le altre esibizioni? Saranno scelte poi dagli organizzatori dello show come da novità introdotta nel 2013 (fino a quel momento, invece, l’intero gruppo di cantanti in gara veniva sorteggiato, mentre ora spetta solo al paese ospitante). Si apre ufficialmente il toto scommesse sul possibile vincitore dell’Eurovision Song Contest: c’è chi non ha dubbi sulla vittoria di Mahmood e Blanco, d’altronde Mahmood già nel 2019 è arrivato ad un soffio dalla vittoria con la canzone Soldi all’Eurovision Song Contest a Tel Aviv (Israele), al tempo stesso, però, in molti credono che la vittoria possa aggiudicarsela Achille Lauro che rappresenterà San Marino. Non ci resta altro che aspettare e vedere chi vincerà e dove andrà in scena il prossimo anno la kermesse musicale.

E tu cosa ne pensi di questa posizione in scaletta di Mahmood e Blanco? Secondo te hanno le carte in regola per vincere? Ti aspettiamo nei commenti!