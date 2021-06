Fabio Rovazzi torna in pista con una nuova collaborazione, questa volta con Eros Ramazzotti, per la canzone La Mia Felicità, una hit pop molto estiva ed allegra, pronta a farsi posto, da oggi, tra i tormentoni dell’estate 2021.

Non so quanto La Mia Felicità possa catturare i cuori degli ascoltatori quest’anno. Non brilla di grande originalità, anche se bisogna ammettere che è sicuramente orecchiabile e simpatica, con un testo che strizza l’occhio a giovani e giovanissimi.

Anche la collaborazione con Eros Ramazzotti si perde un po’ nel sound elettronico che va a giocare e modificare anche le voci, compresa quella (comunque riconoscibilissma) di Eros. Insomma, sono sicura che non conquisterà i cuori come l’ha fatto Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, capolavoro assoluto dell’estate 2021, ma è comunque una canzone piacevole, anche per il significato del testo.

Il significato del testo de La Mia Felicità di Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti

Il testo de La Mia Felicità è totalmente dedicato alla ricerca della leggerezza e della spensieratezza, dopo questo ultimo e lunghissimo anno alle prese con la pandemia da Covid-19. Il brano va letto come la voglia di riprendere a vivere senza tanti problemi e senza pesi sul cuore. Quello che tutti noi ci auguriamo per questa estate…

Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche il video ufficiale, girato dallo stesso Rovazzi, che per il momento ci viene descritto dallo stesso cantante con queste parole:

A Milano in quarantena non riuscivo a scrivere. Sono partito e sono andato in Toscana e ho riscritto come video musicale un film che avevo già scritto prima della quarantena. C’era un ruolo in cui ho rivisto subito Eros. Gliel’ho chiesto e ha accettato con piacere. Nel video capirete come quel ruolo sia perfetto per lui Fabio Rovazzi

E in effetti siamo molto curiosi di vederlo, anche sapendo che la prima passione di Rovazzi è proprio quella di regista e videomaker.

Nell’attesa lascia un commento per dire la tua su La Mia Felicità, ma prima leggi il testo della canzone qui sotto.

Il testo de La Mia Felicità

Ho dormito per due anni,

che ore sono non lo so.

Sono pieno,

anche meno.

Ho giocato così tanto che ora sono dentro cod, e mi droppo

dove voglio.

La mia felicità: nessuno che mi cerca,

canzoni nella testa,

arietta bella fresca

Viaggio senza gravità

mi sembra di volare

C’è il mondo da salvare

Dai, ti devo chiamare!

Scusa ma prende male,

ci sentiamo alla fine dell’estate.

Giuro che mi dispiace

ti chiamo doma’,

ti voglio be’,

salutami tu’.

Vabbè felicità.

La mia felicità

Voglio perdermi è poi si vedrà

La mia felicità

Amo fare tardi, amo lavorare

non posso lamentarmi in generale

ora sono al centro della capitale

del mio stato preferito: quello mentale.

In disordine ed è tutto apposto

ed è bello anche se è contrapposto

come un fulmine in cielo ad agosto

La mia felicità è l’attimo fuggente,

baciarsi tra la gente,

l’amico deficiente.

Cerco la mia libertà

ho voglia di sbragare,

C’è il mondo da salvare

Dai, ti devo chiamare!

Scusa ma prende male,

ci sentiamo alla fine dell’estate.

Giuro che mi dispiace,

ti chiamo doma’ ,

ti voglio be’ ,

salutami tu’.

Vabbè felicità.

La mia felicità

Voglio perdermi e poi si vedrà

la mia felicità

Ti lascio qua con gli occhiali da sole

ti nascondo il dolore.

Ma che cos’è

questa parte è troppo triste per me.

Vabbè felicità

La mia felicità

Voglio perdermi e poi si vedrà

la mia felicità