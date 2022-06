Fabio Volo è un attore ed uno scrittore della provincia di Bergamo classe 1972. I suoi romanzi sono molto noti in Italia e non solo come Esco a fare due passi, E’ una vita che ti aspetto, Un posto nel mondo, Il giorno in più, La strada verso casa, Quando tutto inizia, Una gran voglia di vivere ed Una vita nuova.

Tutti titoli in grado di far emozionare i lettori e tra questi proprio uno, Una gran voglia di vivere, è pronto per diventare un titolo ancora più famoso. Si tratta, infatti, del suo decimo romanzo pubblicato nell’ottobre 2019 e che ci racconta, tramite la voce di Marco, la sua storia d’amore durata sette anni con Anna che ora pare essere giunta al capolinea tanto che i due decidono di intraprendere un viaggio con il figlio Tommaso sperando che sia un ultimo tentativo per riuscire a riavvicinarsi e ricominciare da zero la loro vita di coppia. Il protagonista dell’adattamento del romanzo pubblicato da Mondadori sarà lo stesso Fabio Volo ed è lui ad aver scritto la sceneggiatura al fianco di Filippo Bologna (nome noto per essere stato lo sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti).

I protagonisti del film Una gran voglia di vivere

Al fianco di Fabio Volo, che vestirà i panni di Marco, ci sarà l’attrice Vittoria Puccini che interpreterà la moglie Anna. Nel cast spazio anche a Ludovico Nava che vestirà i panni di Tommaso, ma anche Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales e Corrado Nuzzo. La regia del film Una gran voglia di vivere sarà affidata a Michela Andreozzi che ha già lavorato al fianco di Fabio Volo stando dietro la macchina da presa in Genitori vs Influencer. Le riprese andranno avanti per circa sei settimane e si divideranno tra la nostra Italia e la Norvegia.

E tu hai già letto il libro Una gran voglia di vivere? Cosa ne pensi del film in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!