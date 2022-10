Fabrizio Tarducci, meglio noto come Fabri Fibra, è un rapper di Senigallia classe 1976 che, con il passare del tempo, è diventato uno dei nomi più amati nel mondo musicale italiano e non solo. Questo grazie ai brani che l’hanno visto protagonista e che sono diventati dei veri e propri successi come Tranne te, Fenomeno, Vip in trip, In Italia, Pamplona o Rap in vena per citarne alcuni.

Ed oggi torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Caos che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta, però, non sarà da solo ma in compagnia di Lazza (la voce principale nel ritornello) e Madame (che si occupa della parte più sofferta del brano). Il singolo arriva direttamente dal nuovo album Caos uscito lo scorso marzo e che ha conquistato i suoi fan, ma non solo: anche la critica è rimasta positivamente sorpresa e l’album è rimasto stabile per dieci settimane consecutive nella top 10 della classifica italiana. In questa canzone tre stili diversi sono stati messi insieme grazie al produttore LowKidd tanto che Caos è stato definito uno dei brani di Fabri Fibra più belli di sempre proprio grazie all’emotività che emana.

Il significato di Caos

Caos, il nuovo singolo di Fabri Fibra con Lazza e Madame, ha tutti i presupposti per essere un successo. Protagonista è la nostalgia per qualcosa o per qualcuno, quella tipica nostalgia e quell’altalena di emozioni che si vivono nel momento dell’abbandono. A proposito del brano, Fabri Fibra rivela che:

“Quella sensazione che provi quando sei lontano da quello che ti fa stare bene, che sia una persona, una passione, nel mio caso la musica. Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tonare per mettere fine a quel caos interiore. Il ritornello di Lazza esprime in pieno quella sofferenza e quella nostalgia. La strofa di Madame e la mia sono due stili completamente diversi che riescono a convivere alla perfezione su questa base di LowKidd”.

Il cantante Fabri Fibra

Le strofe di Madame e di Fabri Fibra parlano di un amore che, al tempo stesso, è stato una benedizione del cielo, un omicidio dell’anima ed un potente anestetico, mentre il ritornello di Lazza evoca l’attesa ed implora il ritorno, ma descrive in sintesi la situazione d’abbandono.

Nel frattempo, Fabri Fibra è in tour in giro per l’Italia e dopo la tappa di Roma è atteso a Napoli nella serata di domani, mentre il 3 ottobre sarà a Firenze ed il 22 ottobre a Brescia pronto a conquistare altri sold out.

E tu sei un fan di Fabri Fibra? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Caos insieme a Lazza e Madame? Ti aspettiamo nei commenti!