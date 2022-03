Fabrizio Tarducci, meglio noto come Fabri Fibra, è un rapper di Senigallia classe 1976 che, con il passare del tempo, è diventato uno dei nomi più amati nel mondo musicale italiano e non solo. Questo grazie ai brani che l’hanno visto protagonista e che sono diventati dei veri e propri successi come Tranne te, Fenomeno, Vip in trip, In Italia, Pamplona o Rap in vena per citarne alcuni.

Ed oggi, il rapper ha finalmente reso nota una notizia che ha reso davvero felici i suoi fan che non aspettavano altro. I più attenti si erano resi conto che sarebbe successo qualcosa a breve poiché Fabri Fibra aveva cancellato tutti i suoi post dal profilo Instagram azzerandolo completamente, come se fosse pronto per ricominciare da capo. Fabri Fibra, infatti, ha rivelato che è in arrivo un nuovo album dal titolo Caos che arriva a ben cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio, Fenomeno, uscito nel 2017. Cinque anni di silenzio discografico anche se, comunque, il rapper è stato la firma di molti successi di alcuni suoi colleghi, ma ora è pronto per tornare in prima linea e stupire tutti. Il nuovo album è atteso a breve, precisamente il 18 marzo e sarà pubblicato da Sony Music Italia, a differenza dei predecessori che erano stati dati alle stampe dalla Universal Music.

Al momento vige il massimo riserbo sull’album anche se sappiamo che lo scorso dicembre Fabri Fibra è stato visto sulla spiaggia di Grado a girare un nuovo videoclip. Tuttavia non conosciamo i titoli delle tracce che faranno parte di Caos e neanche se ci saranno dei duetti cosa che, però, sembra essere molto probabile. Anche in questo caso, l’annuncio è arrivato a sorpresa, a differenza di quello che succede ultimamente, infatti, non è stato anticipato da nessun singolo. Si tratta del decimo album in studio ed arriva a distanza di vent’anni dall’inizio della carriera di Fabri Fibra.

Fabri Fibra annuncia l’uscita di Caos

Il tour estivo di Fabri Fibra

Ma le novità non finiscono qui. Stiamo tornando alla normalità e Fabri Fibra è tra i cantanti che hanno deciso di tornare live con un tour in giro per l’Italia. Il rapper sarà in giro per l’Italia nei mesi di luglio ed agosto per poter cantare insieme ai suoi fan i suoi più vecchi successi, ma anche le canzoni del nuovo album atteso a giorni. I biglietti sono già disponibili su Ticketone in prevendita.

Queste le date del suo tour:

09 luglio – Arezzo – Mengo Music Fest

10 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

16 luglio – Pordenone – Pordenone Live

17 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio – Romano D’Ezzelino (VI) – Ama Festival

27 luglio – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

29 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Festival

30 luglio – Lecce – Oversound Music Festival

01 agosto – Roccella Ionica (RC) – Summer Festival

03 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Festival

E tu ti aspettavi l’arrivo di un nuovo album di Fabri Fibra? Avevi notato anche tu il suo cambiamento sui social network? Ti aspettiamo nei commenti!